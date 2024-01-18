Бывшая украинка Анна Асти , которая теперь делает карьеру в РФ, чтобы сохранить российское гражданство, должна публично отказаться от своего паспорта и высказаться за поддержку войны.

Анна Асти (фото из открытых источников)

Ссылаясь на собственный источник, российский Telegram -канал ВЧК-ОГПУ информирует, что Кремль выдвинул именно такие условия к попавшим в немилость российским певцам после скандала с "голой вечеринкой". Отмечают, что на "голую вечеринку" обиделся лично Владимир Путин, поэтому для звезд вся ситуация с извинениями проходит только через выступления в оккупированных регионах или озвучивание публичной поддержки военной агрессии в Украине.

При этом, Анне Дзюби, которая известна в России как Анна Асти и является уроженкой города Черкассы, чтобы сохранить российское гражданство, потребовали отказаться от украинского гражданства с публичным озвучением в СМИ и заявить о публичной поддержке войны.

"Других вариантов им в Кремле не дают", – добавляет источник этого российского СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известной украинке хотят лишить гражданства России . Исполнительницу из украинского города Черкассы Анну Асти, в последнее время проживающую и работающую в стране-агрессорке, могут лишить гражданства РФ.

После того, как она выступила на скандальной "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, бывшая украинка может поплатиться. Представители Министерства внутренних дел России уже начали проверять певицу. Как утверждают российские СМИ, певица может лишиться только недавно получившего российского паспорта. При этом исполнительница еще до начала войны уехала в Россию. Там он продолжает музыкальную карьеру, еще занимается бизнесом. В начале вторжения Асти была в Украине. Но по настоянию мужчины-россиянина, они вернулись в РФ. Там Асти продолжает выступать и зарабатывает свои кровавые рубли.

