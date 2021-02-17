Рианна сверкнула голой грудью, но снимок разозлил фанатов (ФОТО)

Популярная барбадосская исполнительница Рианна любит демонстрировать поклонникам свое шикарное тело, поэтому часто публикует в сети откровенные кадры. Недавно она выставила в соцсети Instagram снимок, на котором позирует с обнаженной грудью, однако не все поклонники его оценили.

Рианна разозлила фанатов (фото из открытых источников)

Артистка позирует на фоне бассейна в мини-шортах от собственного бренда и с голой грудью, которую прикрыла рукой. Рианна дополнила свой образ различными украшениями, среди которых и подвеска в виде Ганеша (бога с головой слона, который считается покровителем бизнеса, богом мудрости и благополучия в индуизме, — прим. авт.).

Религиозных поклонников оскорбило то, что певица надела кулон, позируя в таком откровенном образе. Несмотря на то, что фото набрало уже более 9,6 млн лайков, под ним есть много негативных комментариев: "На полуобнаженном теле божественный идол на подвеске — это непочтительно", "Это уже третий раз, когда она не уважает религию", "Девушка, сними кулон Ганеша", "И как Instagram позволяет это? Честно говоря, я просто разочарована", — написали фолловеры. Но нашлись и те, кто встал на защиту артистки.

Впрочем, сама Рианна никак не прокомментировала данную ситуацию.

Напомним, что известная исполнительница Рианна сообщила, что закрывает свой бренд Fenty до лучших времен. Несмотря на то, что он просуществовал всего два года, он успел стать одним из самых любимых брендов "золотой молодежи".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что артистка Рианна рассказала о том, что в будущем хочет иметь детей и ей для этого необязательно нужен мужчина.

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