Рианна завела роман с известным певцом: кто он

В известной певицы Рианны появился новый парень. Об этом изданию People рассказал аноним, который тесно сотрудничает с исполнительницей.

У Рианны появился новый парень. Фото: jewellerymag.ru

По словам приближенного лица, со своим любимым Рианна провела Рождество.

Второй половинкой звезды стал популярный исполнитель A$AP Rocky. Об их отношениях давно ходили слухи. Впервые о паре заговорила пресса еще в январе, когда знаменитости пришли вдвоем на музыкальную церемонию. Кстати, именно тогда певица рассталась с бойфрендом-миллиардером Хассаном Джамилем.

По словам анонимного источника, Рианна со своим любимым — A$AP Rocky встречаются не так давно, но очень счастливы вместе.

"Это только зарождаются отношения, но они оба очень в них заинтересованы", — рассказал аноним изданию.

Пока знаменитости не спешат подтверждать роман.

Ранее Рианна имела отношения с хип-хоп-исполнителем Крисом Брауном, который избил ее. Затем певица встречалась с игроком Los Angeles Dodger Мэттом Кемпом и с баскетболистом Джей Ар Смитом. Также, в СМИ ходили слухи, Рианна полюбила певца Ашера.

Напоминаем, что американская платформа Netflix убрала из свободного доступа все проекты, в которых участвует актер Джонни Депп. Эта новость появилась вслед за информацией о том, что с сайта были удалены все упоминания актера Шайи ЛаБаф после недавних обвинений в физическом, эмоциональном и психическом насилии.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что популярная украинская певица Оля Цибульская впервые призналась, что муж однажды сделал звезде подарок и "купил ее" на Новогоднюю ночь, чтобы провести время вместе с семьей.





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