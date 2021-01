Родители и дети: как выглядят и чем занимаются потомки известных людей (Фото)

Известные и гениальные люди кроме состояния и изобретений, оставили после себя потомков. Чем они занимаются и планируют ли дети продолжать путь своих гениальных родителей, давайте узнаем.

Дети знаменитостей - как живут и выглядят. Фото: v.img.com.ua

Ив Джобс





22-летняя дочь основателя компании Apple Стива Джобса и его второй жены Лорен Пауэлл — студентка Стэнфордского университета. Там познакомились ее родители. Девушка не планирует заниматься наукой. Она начала модельную карьеру и уже достигла определенных высот. Сейчас Ив Джобс — лицо косметического бренда Glossier.

Дженнифер Катарин Гейтс







Старшая дочь миллиардера Билла Гейтса Дженнифер также не продолжила дело отца. Однако девушка стремительно развивается в самостоятельно выбранной сфере. Сейчас она учится в Медицинской школе Икана. Дженнифер хочет помогать людям и стать в будущем детским или семейным врачом. Несмотря на основную сферу деятельности, дочь Билла Гейтса увлекается профессиональной верховой ездой.

Рафферти Лоу





Сын известных актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост решил пойти по стопам родителей и стать публичным человеком. Сейчас Рафферти активно занимается модельной карьерой. К тому же парень снялся в четырех короткометражках. Кроме того сына известных актеров можно будет увидеть в фильме "Твист", который выйдет на экраны в этом году.

Лоренцо Бертелли





Уже довольно зрелый сын непревзойденного итальянского дизайнера Миучча Прада и ее мужа Патрицио Бертелли, который имеет собственный бизнес, долгое время был профессиональным автогонщиком. Однако несколько лет назад он продолжил дело матери и стал главой отдела маркетинга и коммуникаций в компании Prada.

Лени Олум Клум





Дочке известной модели Хайди Клум сейчас 16 лет. Девочка мечтает стать моделью, как ее мама. Однако Хайди не рада такому решению своего чада. За свою жизнь Лени уже успела дебютировать на обложке журнала Vogue, где она снялась вместе с мамой.

Джозеф Хиллстром Кинг





Сын Стивена Кинга решил также стать писателем. Свои произведения он пишет под псевдонимом Джо Хилл. Другое прозвище он взял из-за того, что не хочет чтобы его читали только из-з славы отца. Джозеф делает успехи — его успели отметить двумя Британскими премиями фэнтези и премией Айснера.

Уиллоу Камиль Рейн Смит





Дочь знаменитого актера Уилла Смита начала свою музыкальную карьеру, за которую уже успела выпустить 4 альбома. Кроме того, девушка снималась в популярных фильмах "Я — легенда" и "Кет Киттредж: Загадка американской девочки". Также голос Камиль можно услышать в мультфильме "Мадагаскар 2". Там она озвучила маленькую Глорию.

Кэтрин Люси Хокинг





Дочь гениального ученого Стивена Хокинга достигла высот в сфере журналистики. Она работала в изданиях Daily Mail, The Telegraph, The Times, The Guardian. Также 50-летняя женщина любит писать романы и заниматься благотворительностью.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, почему Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!