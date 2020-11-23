Роналду построит отель в 27 миллионов фунтов

Известный спортсмен решил снова вложить средства в недвижимость.

Фото: Sportbox

Власти города Манчестер дали Криштиану Роналду разрешение на строительство гостиницы на 150 номеров с видом на сады Пикадилли.



Компания "Pestana", которая принадлежит известному на весь мир португальском футболисту, собирается построить 11-этажный отель стоимостью 27миллионов фунтов стерлингов. В пересчете на украинскую валюту, проект будет стоить Роналду более 1 миллиарда гривен.

Здание планируют достроить на углу Пикадилли и Ньютон-стрит на месте заброшенного здания и пристройки, которая находится рядом. Здание XIX века реконструируют и добавят необходимые этажи.

В компании отмечают, что дизайн здания будет включать арочные элементы и будет облицованным терракотовым бетоном, что дает примерное представление того как будет выглядеть отель в будущем.

Вид сооружения в наше время

Ожидается, что тендер на главного подрядчика состоится весной 2021, а уже с осени начнутся работы. Арочный стиль позволит открыть, как минимум, 4-звездочный отель.

Саймон Дуди с FCB Studios заявил, что эта часть города давно нуждалась перепланировки, а ее выгодное размещение в Манчестере нуждается в привлечении архитекторов, чтобы сохранить целостность архитектурного комплекса города. Реконструкция должна трансформировать вид района Пикадилли.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что певица Рианна создала коллекцию обуви.

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