Роналду признался, что снова станет отцом

Семья известного во всем мире футболиста Криштиану Роналду сейчас находится в приятном ожидании. Возлюбленная жена Роналду Джорджина Родригес снова беременна. Об этом в социальных сетях сообщил сам футбольный игрок.

У Криштиану Роналду уже четверо детей (фото instagram.com/cristiano)

По его словам, счастливые супруги ждут близнецов. И их сердца исполнены любви, они рады снова увидеться со своими фанами.

Также португальский игрок выставил фотографию, где они вместе с женой и держат фото УЗИ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Роналду побил мировой рекорд голов за сборную . Португальский футболист Криштиану Роналду в среду, 1 сентября, установил новый мировой рекорд по количеству голов, забитых за национальную сборную. Роналду забил 111 голов за сборную Португалии в ходе 180 футбольных поединков. В среду 1 сентября португалец забил два гола в ворота национальной ирландской сборной. Таким образом, Португалия одержала победу со счетом 2:1. В УЕФА отметили. что Криштиану Роналду удалось побить мировой рекорд, который установил экс-нападающий из Ирана Али Даэи. Он сумел забить 109 голов за сборную Ирана в 149 футбольных поединках. Отмечается, что среди лучших бомбардиров также был Пеле, забивший за бразильскую сборную 77 голов за 92 матча, а также Лионель Месси, которому за 151 матч удалось забить 76 голов.

Легендарный португалец Криштиану Роналду определился со своим следующим местом работы, приняв решение вернуться к своим истокам. Роналду официально перешел в "Манчестер Юнайтед", откуда и началась его звездная головокружительная карьера.

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