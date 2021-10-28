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Роналду признался, что снова станет отцом

Португальский футболист и его возлюбленная готовятся к пополнению в семье

28 октября 2021, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Семья известного во всем мире футболиста Криштиану Роналду сейчас находится в приятном ожидании. Возлюбленная жена Роналду Джорджина Родригес снова беременна. Об этом в социальных сетях сообщил сам футбольный игрок.

Роналду признался, что снова станет отцом

У Криштиану Роналду уже четверо детей (фото instagram.com/cristiano)

По его словам, счастливые супруги ждут близнецов. И их сердца исполнены любви, они рады снова увидеться со своими фанами.

Также португальский игрок выставил фотографию, где они вместе с женой и держат фото УЗИ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Роналду побил мировой рекорд голов за сборную . Португальский футболист Криштиану Роналду в среду, 1 сентября, установил новый мировой рекорд по количеству голов, забитых за национальную сборную. Роналду забил 111 голов за сборную Португалии в ходе 180 футбольных поединков. В среду 1 сентября португалец забил два гола в ворота национальной ирландской сборной. Таким образом, Португалия одержала победу со счетом 2:1. В УЕФА отметили. что Криштиану Роналду удалось побить мировой рекорд, который установил экс-нападающий из Ирана Али Даэи. Он сумел забить 109 голов за сборную Ирана в 149 футбольных поединках. Отмечается, что среди лучших бомбардиров также был Пеле, забивший за бразильскую сборную 77 голов за 92 матча, а также Лионель Месси, которому за 151 матч удалось забить 76 голов.

Легендарный португалец Криштиану Роналду определился со своим следующим местом работы, приняв решение вернуться к своим истокам. Роналду официально перешел в "Манчестер Юнайтед", откуда и началась его звездная головокружительная карьера.

 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CVk29cSI-2E/
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