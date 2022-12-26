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Россияне разозлились на Лайму Вайкуле: какая причина

Вайкуле поддержала Украину, записала видео

сегодня, 22:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница Лайма Вайкуле сделала запись и поздравила с Рождеством своих поклонников. Звезда желает им светлых и солнечных дней, еще она подчеркнула, что с любовью относиться к своей публике

Россияне разозлились на Лайму Вайкуле: какая причина

Лайма Вайкуле (фото из открытых источников)

"Дорогие друзья, коллеги! Все, кого я люблю, или кого я не очень люблю. Всех, кто любит меня, я поздравляю с Рождеством! Пусть Рождество будет такое же белое, как эта елка. И после Рождества тоже пусть ваши дни будут белыми". , чистыми, светлыми, солнечными. Одним словом, я вас всех очень люблю и поздравляю. Будьте здоровы",- поздравляет всех певица.

Многие благодарили Лайми за чудесные песни, за поздравления и искренние пожелания. Были и такие, кто сразу хейтил исполнительницу. Многие комментарии с негативными отзывами писали жители РФ, которых Вайкуле "изменила", потому что осудила войну.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что певица из Украины готовится получить паспорт РФ . Родившаяся в Киеве исполнительница Любовь Успенская уже немало времени выступает и проживает в Москве. Оказалось, что все эти годы артистка была без российского паспорта, вскоре она его получит. О военном вторжении на территорию своей страны Успенская молчит. 68-летняя Любовь Успенская говорит, что мечтала жить в РФ и уже скоро ее желание будет исполнено. У исполнительницы будет российский паспорт. Как утверждает изменница, это станет самым ярким событием в ее жизни. В детстве Успенскую растила бабушка, ее мама ушла из жизни во время родов. Когда отец второй раз женился, девочка жила с ним и имела мачеху Сару. До четырнадцати лет артистка называла бабушку мамой, а отца своим братом. Исполнительница окончила музыкальную школу и Киевское музыкальное училище имени Р. М. Глиера. В Киеве артистка пела в ресторане "Жокей".



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