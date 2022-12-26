Россияне разозлились на Лайму Вайкуле: какая причина

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Лиля Воробьева
Исполнительница Лайма Вайкуле сделала запись и поздравила с Рождеством своих поклонников. Звезда желает им светлых и солнечных дней, еще она подчеркнула, что с любовью относиться к своей публике
Лайма Вайкуле (фото из открытых источников)
"Дорогие друзья, коллеги! Все, кого я люблю, или кого я не очень люблю. Всех, кто любит меня, я поздравляю с Рождеством! Пусть Рождество будет такое же белое, как эта елка. И после Рождества тоже пусть ваши дни будут белыми". , чистыми, светлыми, солнечными. Одним словом, я вас всех очень люблю и поздравляю. Будьте здоровы",- поздравляет всех певица.
Многие благодарили Лайми за чудесные песни, за поздравления и искренние пожелания. Были и такие, кто сразу хейтил исполнительницу. Многие комментарии с негативными отзывами писали жители РФ, которых Вайкуле "изменила", потому что осудила войну.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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