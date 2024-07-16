Россияне сходят с ума от злости: Лайма Вайкуле удивила поступком на концерте (ВИДЕО)

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая с начала полномасштабной войны осуждает агрессию РФ, спела песню на украинском языке за границей.

Лайма Вайкуле (фото из открытых источников)

На одном из своих концертов артистка неожиданно исполнила новую композицию на украинском языке. Точное место выступления неизвестно, однако видео быстро распространилось в российских СМИ, что вызвало негодование среди россиян.

Представители страны-агрессора начали активно писать хейтерские комментарии под видео и травить Вайкуле за ее выбор петь по-украински.

"Удивительная клоунада. Насколько люди готовы делать все, чтобы подпитывать ненависть к России." "Что это вообще такое?" "А почему же без вышиванки?" "Это последняя стадия продажности." "Видимо вместе с Галкиным учила "язык." "Украинство головного мозга заразно и неизлечимо."

Лайма Вайкуле пока не комментировала критику со стороны россиян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лайма Вайкуле резко критикует россиян и называет их идиотами . Известная певица Лайма Вайкуле резко высказалась в отношении россиян. 69-летняя артистка назвала их идиотами из-за незаинтересованности в политических делах.

Популярная певица Лайма Вайкуле, которая поддерживает Украину и осуждает агрессию России, рассказала, что россияне объясняли ей свою позицию тем, что они "дети советского времени" и не разбираются в политике. Вайкуле заявила, что в Греции таких людей называли идиотами, потому что они не интересовались политикой. Кроме того, Вайкуле объяснила свое отношение к россиянам. По ее словам, с людьми, которые поддерживают Путина и до сих пор верят в пропаганду Кремля, не о чем говорить.

В итоге латвийская певица заявила, что не будет выступать в России, пока там не произойдут сильные перемены, однако, по ее словам, она, вероятно, не доживет до этого времени.

