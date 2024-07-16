logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Россияне сходят с ума от злости: Лайма Вайкуле удивила поступком на концерте (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне сходят с ума от злости: Лайма Вайкуле удивила поступком на концерте (ВИДЕО)

Лайма Вайкуле исполнила песню на украинском языке, что очень разозлило жителей страны-оккупанта РФ

сегодня, 21:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая с начала полномасштабной войны осуждает агрессию РФ, спела песню на украинском языке за границей.

Россияне сходят с ума от злости: Лайма Вайкуле удивила поступком на концерте (ВИДЕО)

Лайма Вайкуле (фото из открытых источников)

На одном из своих концертов артистка неожиданно исполнила новую композицию на украинском языке. Точное место выступления неизвестно, однако видео быстро распространилось в российских СМИ, что вызвало негодование среди россиян.

Представители страны-агрессора начали активно писать хейтерские комментарии под видео и травить Вайкуле за ее выбор петь по-украински.

"Удивительная клоунада. Насколько люди готовы делать все, чтобы подпитывать ненависть к России." "Что это вообще такое?" "А почему же без вышиванки?" "Это последняя стадия продажности." "Видимо вместе с Галкиным учила "язык." "Украинство головного мозга заразно и неизлечимо."

Лайма Вайкуле пока не комментировала критику со стороны россиян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лайма Вайкуле резко критикует россиян и называет их идиотами . Известная певица Лайма Вайкуле резко высказалась в отношении россиян. 69-летняя артистка назвала их идиотами из-за незаинтересованности в политических делах.

Популярная певица Лайма Вайкуле, которая поддерживает Украину и осуждает агрессию России, рассказала, что россияне объясняли ей свою позицию тем, что они "дети советского времени" и не разбираются в политике. Вайкуле заявила, что в Греции таких людей называли идиотами, потому что они не интересовались политикой. Кроме того, Вайкуле объяснила свое отношение к россиянам. По ее словам, с людьми, которые поддерживают Путина и до сих пор верят в пропаганду Кремля, не о чем говорить.

В итоге латвийская певица заявила, что не будет выступать в России, пока там не произойдут сильные перемены, однако, по ее словам, она, вероятно, не доживет до этого времени.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости