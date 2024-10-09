Российская певица Лолита Милявская, родившаяся в Закарпатье, но сейчас живущая в России и поддерживающая вторжение РФ в Украину, сталкивается с трудностями в своей карьере после участия в "голой" вечеринке, организованной блоггером Настей Ивлеевой. После этого инцидента ей до сих пор отменяют концерты из-за возмущения российских "активистов".

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

В частности, по сообщениям российских пропагандистских СМИ, участвующие в войне против Украины семьи российских военных требовали отменить ее концерт в подмосковном Раменском. Лолита должна была выступить на сцене Дома культуры "Сатурн" 17 октября, но мероприятие отменили из-за многочисленных обращений местных "активистов".

Общественные деятели утверждают, что внешний вид певицы на прошлогодней голой вечеринке противоречит установленным нормам морали. Именно этот инцидент стал основанием для отказа в ее концертах. Активисты также упомянули о законопроекте, внесенном в Госдуму в июне 2024 года, запрещающему артистам совершать поступки, противоречащие морали или пропагандирующие аморальное поведение.

"Лолита должна была выступить на сцене Дома культуры "Сатурн" в Раменском 17 октября. Мероприятие отменили на фоне ряда обращений активистов. По словам общественных деятелей, прошлогодний вид артистки, которая появилась на голой вечеринке в ночь с 20 на 21 декабря, противоречит установленным нормам морали. Заявители признали невозможным концерт певицы после того инцидента.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандальная певица из Украины покинула РФ