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Россияне сорвали концерт певицы с Украины и затравили ее

Лолиту снова "упраздняют".

9 октября 2024, 22:25
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Лиля Воробьева

Российская певица Лолита Милявская, родившаяся в Закарпатье, но сейчас живущая в России и поддерживающая вторжение РФ в Украину, сталкивается с трудностями в своей карьере после участия в "голой" вечеринке, организованной блоггером Настей Ивлеевой. После этого инцидента ей до сих пор отменяют концерты из-за возмущения российских "активистов".

Россияне сорвали концерт певицы с Украины и затравили ее

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

В частности, по сообщениям российских пропагандистских СМИ, участвующие в войне против Украины семьи российских военных требовали отменить ее концерт в подмосковном Раменском. Лолита должна была выступить на сцене Дома культуры "Сатурн" 17 октября, но мероприятие отменили из-за многочисленных обращений местных "активистов".

Общественные деятели утверждают, что внешний вид певицы на прошлогодней голой вечеринке противоречит установленным нормам морали. Именно этот инцидент стал основанием для отказа в ее концертах. Активисты также упомянули о законопроекте, внесенном в Госдуму в июне 2024 года, запрещающему артистам совершать поступки, противоречащие морали или пропагандирующие аморальное поведение.

"Лолита должна была выступить на сцене Дома культуры "Сатурн" в Раменском 17 октября. Мероприятие отменили на фоне ряда обращений активистов. По словам общественных деятелей, прошлогодний вид артистки, которая появилась на голой вечеринке в ночь с 20 на 21 декабря, противоречит установленным нормам морали. Заявители признали невозможным концерт певицы после того инцидента.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандальная певица из Украины покинула РФ



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Источник: https://news.ru/culture/semi-uchastnikov-svo-sorvali-koncert-lolity-posle-goloj-vecherinki/
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