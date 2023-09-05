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Российская актриса и фанатка Путина обвинила Бенюка и Роговцеву

Оксана Сташенко решила в бессильной злобе обругать артистов Богдана Бенюка и Аду Роговцеву

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Поклонница кремлевского диктатора Путина, актриса Оксана Сташенко, игравшая роли в детективном сериале "Возвращение Мухтара" и его продолжении "Мухтар. Новый след", давая интервью журналистам российских пропагандистских изданий, очевидно решила поругать коллег из Украины ‒ Роговцеву, Богдана Бенюка и Владимира Талашко.

Российская актриса и фанатка Путина обвинила Бенюка и Роговцеву

Оксана Сташенко (фото из открытых источников)

Эта путинская фанатка заявила, что если бы не было СССР и страны-агрессорки РФ, то украинские знаменитости не состоялись бы как профессионалы своего дела. Поэтому они обязаны коллегам из РФ


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Оксана Сташенко, изливая свою злобу, называет актеров из Украины "оборотнями" и обвиняет в ненависти к РФ, называет их жадными.

"Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом личину свою явили. Лицемеры, оборотни", – заявила представитель российской пропаганды.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актриса из сериала о Мухтаре заявила, что украинцы ее предали . Киноактриса Оксана Сташенко запомнилась украинцам, потому что играла роли во многих сериалах и фильмах, таких как "Возвращение Мухтара". Как информируют российские издания, россиянка поддерживает кровавую войну на территории нашей страны, и заявляет, что украинские актеры вроде бы ее предали. Сташенко критикует коллег, с которыми работала до вторжения, за то, что они выражают обвинение РФ в начале военного вторжения.

Она еще сказала, что после начала полномасштабного вторжения ее собственный номер телефона "слили", и он появился в открытом доступе и указали, что россиянка выступает за продолжение войны.



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