Российская актриса из "Сватов" сбежала из больницы: что произошло
НОВОСТИ

Российская актриса из "Сватов" сбежала из больницы: что произошло

Татьяна Кравченко устроила побег от врачей.

15 января 2026, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Народная артистка страны-агрессора Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи в сериале "Сваты", решила самовольно покинуть больницу, куда ее госпитализировали с травмой. Как сообщают российские СМИ, актрисе было рекомендовано хирургическое вмешательство.

Российская актриса из "Сватов" сбежала из больницы: что произошло

Татьяна Кравченко (фото из открытых источников)

72-летняя Кравченко травмировала ногу во время репетиции в театре Ленком. Сначала она не придавала этому значения, скрывала инцидент и не обращалась за медицинской помощью. Впоследствии боль усилилась настолько, что артистку все же доставили в больницу.

Во время обследования врачи диагностировали у нее серьезное повреждение – разрыв ахиллова сухожилия. Единственным вариантом лечения медики назвали операцию с последующим наложением гипса. Впрочем, Кравченко отказалась от оперативного вмешательства, несмотря на рекомендации врачей, и самостоятельно покинула медицинское учреждение, чтобы продолжить участие в новогодних спектаклях. Вместо операции путинистка выбрала другой вариант – теперь она выходит на сцену с фиксирующей повязкой на ноге.

Несмотря на то, что Татьяна Кравченко родилась в Донецке, она открыто поддержала полномасштабное вторжение РФ в Украину и публично оправдывает действия государства-агрессора. Актриса регулярно критикует украинских коллег, в частности, Анну Кошмал, а также негативно высказывается в адрес президента Владимира Зеленского. В интервью Кравченко транслирует ключевые нарративы российской пропаганды, называя Украину "фашистским государством" и полностью разорвав отношения с осудившими войну друзьями и коллегами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса Татьяна Кравченко , выросшая в Донецке, однако одобряющая войну российских захватчиков в Украине, выразила собственное мнение о Владимире Зеленском.

При этом, эта поклонница Путина больше стала известной по роли Валюхи в сериале "Сваты", который создала компания Зеленского. Как сообщила актриса российским СМИ, она не поняла, зачем Зеленский ушел в политику. Но сама Кравченко, часто видящаяся в нетрезвом виде, захотела оценить актерские способности нашего президента.



Теги:

