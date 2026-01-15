Російська акторка із "Сватів" втекла з лікарні: що сталося

Народна артистка країни-агресора Тетяна Кравченко, відома за роллю Валюхи в серіалі "Свати", вирішила самовільно залишити лікарню, куди її госпіталізували з травмою. Як повідомляють російські ЗМІ, актрисі було рекомендовано хірургічне втручання.

Тетяна Кравченко (фото з відкритих джерел)

72-річна Кравченко травмувала ногу під час репетиції у театрі Ленком. Спочатку вона не надавала цьому значення, приховувала інцидент і не зверталася за медичною допомогою. Згодом біль посилився настільки, що артистку все ж доправили до лікарні.

Під час обстеження лікарі діагностували у неї серйозне ушкодження — розрив ахіллового сухожилля. Єдиним варіантом лікування медики назвали операцію з подальшим накладанням гіпсу. Втім, Кравченко відмовилася від оперативного втручання, не зважаючи на рекомендації лікарів, і самостійно залишила медичний заклад, аби продовжити участь у новорічних виставах. Замість операції путіністка обрала інший варіант — тепер вона виходить на сцену з фіксувальною пов’язкою на нозі.

Попри те, що Тетяна Кравченко народилася в Донецьку, вона відкрито підтримала повномасштабне вторгнення РФ в Україну та публічно виправдовує дії держави-агресора. Актриса регулярно критикує українських колег, зокрема Анну Кошмал, а також негативно висловлюється на адресу президента Володимира Зеленського. В інтерв’ю Кравченко транслює ключові наративи російської пропаганди, називаючи Україну "фашистською державою" та повністю розірвавши стосунки з друзями й колегами, які засудили війну.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська акторка Тетяна Кравченко, яка виросла в Донецьку, проте одобрює війну російських загарбників в Україні, висловила власну думку про Володимира Зеленського.

При цьому, ця прихильниця Путіна найбільше стала відомою за роллю Валюхи в серіалі "Свати", який створила компанія Зеленського. Як повідомила акторка російським ЗМІ, вона не зрозуміла, для чого Зеленський пішов в політику. Але сама Кравченко, яку часто бачать у нетверезому вигляді, захотіла оцінити акторські здібності нашого президента.