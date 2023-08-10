Российская актриса мощно поддержала Украину на сцене и вызвала истерику у россиян

Российская актриса Лия Ахеджакова уехала в Германию, в этой стране она появилась на сцене с украинским флагом. Знаменитость была на гастролях еще в июле, но видеоролик с ее участием появился в сетях только на днях.

Лия Ахеджакова (фото из открытых источников)

"Неотразимая Ахеджакова. Бремен, Германия. 27.07.23", — подписанный авторами видеоролик со звездой.

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При этом гостю снимали в тот момент, когда она вышла на сцену, чтобы поблагодарить зрителей. Ахеджакова стояла с флагом Украины и под дружеские овации поклонников поблагодарила их за цветы и проявление внимания.

Российские СМИ называют ситуацию и поведение самой Ахеджаковой "вопиющей". Они теперь активно "полощут" актрису и постоянно ее унижают. Не обошлось и без негатива в выражениях в адрес актрисы. Жители РФ кипят от обид, они не намерены скрывать, что их оскорбил поступок актрисы. Поэтому они так и высказываются: "Хитрая старуха! Сидела бы дома в плед завернувшись!", "Совершенно из ума выжила".

Но в адрес актрисы было высказано и много положительных комментариев. Поклонники ее таланта, осудившие войну в Украине и проявление путинской агрессии, поблагодарили Ахеджакову за ее поддержку.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин возмущается таким поступком актрисы. Он озвучил требование признавать его иноагентом.

"Все уже поняли, кто такая Ахеджакова и кто у нее хозяин. Сейчас она конкретно выходит с флагом Украины. Оставлять безнаказанной будет глупо — человек выполняет установки, которые дает ей Запад", — озвучил свой бред российский чиновник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Лию Ахеджакову напали в Москве.