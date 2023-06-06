Российская актриса, снимавшаяся в "Возвращении Мухтара" заявила об измене украинцев

Об этом звезда "Возвращение Мухтара" и других сериалов рассказала в интервью РосСМИ , пишут "Комментарии".



Оксана Сташенко. Фото из открытых источников

Она раскритиковала друзей по сцене, за то, что они обвиняют в развязывании войны на территории Украины – Российскую Федерацию.

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"Я снималась в Украине, как и все другие российские артисты... У нас там появилось немало друзей, приятелей, знакомых. Но те актеры, которые еще совсем недавно передо мной ходили на цыпочках, от меня отвернулись. Хотя к этому все умоляли : "Возьмите наши фотографии, Оксана Михайловна, отдайте их в России". Я брала эти снимки, помогала...", — сказала Сташенко.

Она также "пожаловалась", что ее личные телефонные контакты ранее "слили" в сеть и написали, что она поклонница Путина.

"Я неделю не спала... Сколько мне сообщений и звонков поступало! Я даже не поднимала трубку", — заметила путинистка.

Также Сташенко назвала украинских знаменитостей, выступающих против войны "каликами на мозги".

"Я их теперь называю калеками на мозги. Это же надо быть настолько дебилообразными, чтобы позволить себе раскрыть головную коробку и дать вытащить оттуда свой мозг", – убеждена звезда.

Читайте на сайте "Комментарии", — Джигурда приехал в оккупированный Донецк и пострелял на позициях кафиров в украинцев (ВИДЕО). На Донбасс, как во временно оккупированный регион, прибыл еще один поклонник Путина из РФ Никита Джигурда. Об этом визите он говорит, как "нужно поддержать ребят". Как отмечено Джигурдой в его сообщении в социальных сетях, он заехал прямо на позиции российских окупантов, а также сделал фотографию, произведя выстрел из вооружения.