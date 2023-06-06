Российская актриса, снимавшаяся в "Возвращении Мухтара" заявила об измене украинцев

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Белоокая Ира
Об этом звезда "Возвращение Мухтара" и других сериалов рассказала в интервью РосСМИ , пишут "Комментарии".
Оксана Сташенко. Фото из открытых источников
Она раскритиковала друзей по сцене, за то, что они обвиняют в развязывании войны на территории Украины – Российскую Федерацию.
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Она также "пожаловалась", что ее личные телефонные контакты ранее "слили" в сеть и написали, что она поклонница Путина.
Также Сташенко назвала украинских знаменитостей, выступающих против войны "каликами на мозги".
Читайте на сайте "Комментарии", — Джигурда приехал в оккупированный Донецк и пострелял на позициях кафиров в украинцев (ВИДЕО). На Донбасс, как во временно оккупированный регион, прибыл еще один поклонник Путина из РФ Никита Джигурда. Об этом визите он говорит, как "нужно поддержать ребят". Как отмечено Джигурдой в его сообщении в социальных сетях, он заехал прямо на позиции российских окупантов, а также сделал фотографию, произведя выстрел из вооружения.
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сегодня, 12:12
Ходили навшпиньки і благали знайти їм роботу на Росії за рублі? Це типово і не тільки для кварталу, а і для всієї укромуністичної культури.