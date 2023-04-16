Российская актриса, сын которой убивает украинцев, "понесла" на Пугачеву

В России известная актриса и пылкая поклонница Путина Яна Поплавская критически высказалась в адрес звездной исполнительницы Аллы Пугачевой.

Яна Поплавская (фото из открытых источников)

Недавно дочь Примадонны Кристина Орбакайте выпустила новый трек, который называется "Алла будет петь". Он посвящен дню рождения Пугачевой. Поплавскую эта песня почему-то очень возмутила.

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"Алла будет петь – в доме престарелых! Ну, или Кристине, внукам и детям перед сном", – выразила свое мнение Яна Поплавская.

Российская актриса продолжила и сообщила, что и Орбакайте и ее дети злоупотребляют добротой Примадонны и фактически живут за ее счет.

"Имейте совесть, Алле уже не нужно петь. Ей нужно отдыхать. Достаточно заставлять пожилую женщину работать на износ", – подытожила свое гневное послание российская актриса.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у дома актриса поддерживает действия Кремля и едет на Донбасс, а ее сын воюет против украинцев. Любимая для многих из прошлого "Красная Шапочка" Яна Поплавская вместе с сыном поддерживает кровавую войну в Украине. Клим Поплавский добровольно пошел на войну, чтобы стрелять в украинцев. Сейчас сама россиянка намерена посетить Донбасс с гуманитарной помощью для путинских убийц. Уже через несколько дней киноактриса поедет в восточные регионы Украины. Как утверждается в публикации, недавно активная пропагандистка кремлевского режима отправляла сына в ряды оккупантов. Вместе с тем Клим там будет не только стрелять, но и намерен снимать кино. Когда-то любимая всеми "Красная Шапочка" – сегодня настоящий кремлевский пропагандист и украинофоб. Еще в 2017 году актриса публично предъявила обвинения украинцам в убийстве мирных граждан Донбасса, называя наших военных "уродами" и "тварями".