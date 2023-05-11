logo

BTC/USD

27005.66

ETH/USD

1794.81

LTC/USD

80.00

USD/UAH

37.62

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Российская актриса внезапно вспомнила, как ее "угнетали за русский язык" в Украине и оправдала войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская актриса внезапно вспомнила, как ее "угнетали за русский язык" в Украине и оправдала войну

Яковлева убеждена, что Россия пришла на территорию Украины с "операцией по спасению"

11 мая 2023, 22:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Российская киноактриса Елена Яковлева, отвечая на вопросы представителя YouTube-канала "Эмпатия Манучи", рассказала, что войну на территории Украины якобы развязал "киевский режим".

Российская актриса внезапно вспомнила, как ее "угнетали за русский язык" в Украине и оправдала войну

Елена Яковлева (фото из открытых источников)

По словам звезды фильмов и сериалов, семью ее киевских знакомых якобы расстреляли военные из Украины. При этом такие высказывания — российский нарратив, потому что там обвиняют Украину в убийствах мирных людей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Еще актриса вспоминала о своих довоенных путешествиях по украинским городам. В то время некоторые украинцы "специально" начинали говорить на государственном языке, когда слышали русский. Яковлева отметила, что ей вроде бы отказались продать картину по той причине, что она — россиянка.

"Мы берегли историю украинского народа, но нас там не жалел никто", — подытожила российская знаменитость.

Елена Яковлева – известная российская актриса театра и кино, ведущая актриса Московского академического театра Сатиры. До оккупации Донецкой и Луганской областей и аннексии Крыма Яковлева нередко снималась в украинских сериалах или сериалах совместного с Россией производства.

Она снималась в сериалах "Верни мою любовь", "Женский врач", "Чудо", "Держи меня крепче" и других.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у странская актриса из "Слуги народа" предала свою страну и осталась жить в России. Популярная украинская артистка Галина Безрук уже много времени живет в РФ с мужем и детьми. С начала военного вторжения экс-украинка еще ни разу не прокомментировала ход полномасштабной войны на своей бывшей родине. Кроме того, актриса осталась в стране-агрессорке и продолжает привычную жизнь, снимается в сериалах и играет в театре. Многие звездные украинские коллеги осуждают ее за выбор в пользу РФ. Но, как рассказала Безрук, ее родители в Киеве поддерживают выбор дочери.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!