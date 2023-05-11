Российская киноактриса Елена Яковлева, отвечая на вопросы представителя YouTube-канала "Эмпатия Манучи", рассказала, что войну на территории Украины якобы развязал "киевский режим".

Елена Яковлева (фото из открытых источников)

По словам звезды фильмов и сериалов, семью ее киевских знакомых якобы расстреляли военные из Украины. При этом такие высказывания — российский нарратив, потому что там обвиняют Украину в убийствах мирных людей.

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Еще актриса вспоминала о своих довоенных путешествиях по украинским городам. В то время некоторые украинцы "специально" начинали говорить на государственном языке, когда слышали русский. Яковлева отметила, что ей вроде бы отказались продать картину по той причине, что она — россиянка.

"Мы берегли историю украинского народа, но нас там не жалел никто", — подытожила российская знаменитость.

Елена Яковлева – известная российская актриса театра и кино, ведущая актриса Московского академического театра Сатиры. До оккупации Донецкой и Луганской областей и аннексии Крыма Яковлева нередко снималась в украинских сериалах или сериалах совместного с Россией производства.

Она снималась в сериалах "Верни мою любовь", "Женский врач", "Чудо", "Держи меня крепче" и других.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у странская актриса из "Слуги народа" предала свою страну и осталась жить в России. Популярная украинская артистка Галина Безрук уже много времени живет в РФ с мужем и детьми. С начала военного вторжения экс-украинка еще ни разу не прокомментировала ход полномасштабной войны на своей бывшей родине. Кроме того, актриса осталась в стране-агрессорке и продолжает привычную жизнь, снимается в сериалах и играет в театре. Многие звездные украинские коллеги осуждают ее за выбор в пользу РФ. Но, как рассказала Безрук, ее родители в Киеве поддерживают выбор дочери.