

















Киноактриса из РФ Наталья Бочкарева, которую зрители знают, как Дашу Букину из фильма "Счастливые вместе", сейчас уже не пользуется такой популярностью, как было раньше. Как она призналась, когда завершались съемки сериала, у актрисы была возможность заработать до 10 тысяч долларов в смену. Теперь она только об этом мечтает.

Актриса Наталья Бочкарева (фото из открытых источников)

Как говорилось во время эфира телеканала FreeДОМ, чтобы иметь возможность зарабатывать какие-то деньги, актриса приняла решение уехать на территорию временно оккупированного Крыма. Бочкарева там играет роли в спектаклях. Еще российская актриса уже несколько раз наведывалась в Донецк и Луганск.

"Хочу сказать большое спасибо президенту Путину, что сейчас можно проехать на Донбасс. Мы заезжали в храм, где помолились Богу и сказали: "Спасибо, что не разбомбили", — заявила во время интервью Бочкарева.

Сейчас она участвует в рекламе о войне в Украине. Актриса призывает объединить усилия для мира – мира без неонацистов.

"Россияне – сострадательные люди. Во время Великой Отечественной мы их тогда не добили, а сейчас все преступления должны быть наказаны", — отмечала главное в своей риторике представительница РФ.

Актриса еще рассказала, что ее 16-летний сын — кадет. Как она утверждает, когда его мобилизуют на войну, она вместе отправится с ним на фронт – для этого только окончит медицинские курсы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у дома актриса поддерживает действия Кремля и едет на Донбасс , а ее сын воюет против украинцев. Любимая для многих из прошлого "Красная Шапочка" Яна Поплавская вместе с сыном поддерживает кровавую войну в Украине. Клим Поплавский добровольно пошел на войну, чтобы стрелять в украинцев. Сейчас сама россиянка намерена посетить Донбасс с гуманитарной помощью для путинских убийц. Уже через несколько дней киноактриса поедет в восточные регионы Украины.





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