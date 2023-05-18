Российская певица, поддерживающая режим Кремля, попала в скандал из-за своего мужа

Известная исполнительница из РФ Вика Цыганова выступает в поддержку преступного кремлевского режима, как , и муж звезды Борис Цыганов, который является продюсером и актером.

Вика Цыганова (фото из открытых источников)

Супруги всячески воспевают главу России Владимира Путина и верят в "непобедимую" Россию. Однако такую поддержку властям страны-агрессора они оказывают только своими словами и заверениями.

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При этом у 59-летнего Бориса Цыганова нет желания ехать на фронт. Его выбор поддерживает и супруга-певица.

При этом, 9 мая путинистка Цыганова обнародовала сообщения в соцсети, где признается в любви к РФ и ее жителям.

"С такими прекрасными спортсменами и с такими песнями как "Катюша", "Казаки", "Приходите в мой дом", "Я люблю тебя, Россия" мы готовы свернуть любые горы и побеждать всегда. И будем побеждать", — утверждает звезда.

Подписчики оставили ей критические комментарии, в частности, у Вики Цыгановой спросили, почему ее муж не пошел на войну добровольцем.

"Языком работать любой художник, а делом доказать?"- спрашивает одна из подписниц.

На это звезда ответила по своему странному: "Вы хотите, чтобы он погиб? Да нет, он еще служит Богу и России".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ирка 90-х согласилась стать пропагандисткой Кремля, чтобы вернуться на сцену. Как только началась полномасштабная война, многие звездные исполнители начали высказывать свои мысли о случившемся. Вика Цыганова – артистка, которая не только известна как приспешница российского диктатора, она использует трагедии мирных жителей Украины, чтобы достичь своих корыстных целей, чтобы снова появиться на большой сцене и привлечь к себе публику.