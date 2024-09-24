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Российская певица после развода рассказала правду о своем "идеальном браке"

Певица Алсу сообщила, что ее муж был настоящим нарциссом

24 сентября 2024, 22:35
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Лиля Воробьева

Российская певица Алсу, избегающая комментариев по поводу войны в Украине, публично продолжает конфликтовать со своим бывшим мужем Яном Абрамовым. Несмотря на молчание о политических событиях, Алсу активно делится личными размышлениями об отношениях с экс-супругом в соцсетях, в частности в Instagram.

Российская певица после развода рассказала правду о своем "идеальном браке"

Певица Алсу (фото из открытых источников)

В одном из своих постов певица назвала Абрамова нарциссом и рассказала о трудностях, возникающих в отношениях с таким человеком. Алсу отметила, что нарциссические личности склонны распространять ложь или украшать информацию о своих бывших партнерах, чтобы разрушить их репутацию, когда теряют над ними контроль. По ее словам, даже после развода нарциссы часто продолжают манипулировать бывшими партнерами.

Алсу также рассказала, что для таких людей развод является ударом по их эго, и они могут прибегнуть к публичной мести. Она подчеркнула, что нарциссы могут распространять личную информацию, например тексты, фотографии или видео, чтобы повредить репутации.

Певица поделилась, что жизнь с Абрамовым была непростой, несмотря на внешний вид их отношений. Она заметила, что после разрыва нарциссы пытаются переложить всю ответственность на другого человека, заставляя его сомневаться в своих действиях и чувствах. Алсу добавила, что нарциссические личности часто запугивают и манипулируют, обвиняя своих партнеров в неискренности и безумии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица начала мстить бывшему мужу, который ее предал. Российская певица Алсу, которая не высказалась о войне России против Украины, оказалась в центре скандала из-за судебных разбирательств с бывшим мужем Яном Абрамовым. По информации российских СМИ, в Свалявском суде Москвы рассматривается иск о разделе имущества между ними. Дополнительно появились слухи, что Алсу намерена подать еще один иск в Лондоне.



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Источник: https://www.instagram.com/alsou_a/?hl=ru
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