Российская певица после скандального развода проводит свое время с предающим Украину рэпером

Российская певица Алсу, публично не комментирующая вторжение РФ в Украину, появилась вместе с репером Джиганом, родом из Одессы и поддерживающим политику Кремля. Российские СМИ сообщают, что артисты начали проводить много времени в студии для записи нового общего материала.

Алсу и Джиган (фото из открытых источников)

По информации пропагандистских ресурсов, Алсу и Джиган уже работают над несколькими треками и не исключают, что со временем создадут общий альбом.

Джиган находится в процессе развода с блоггершей Оксаной Самойловой, с которой воспитывает четырех детей. Алсу также недавно рассталась с Яном Абрамовым. В российских медиа распространяется версия, что причиной разрыва стала его вероятная интрижка с блоггером Анастасией Решетовой.

В новом видео из студии Алсу появляется в кепке, рубашке и джинсах. Джиган сидит рядом в кресле звукорежиссера в коричневой футболке и брюках.

"Привет! Мы снова в студии. Вы видели много контента по записям, но еще не слышали ни одного трека. Скоро! Мы уже сделали три", – сказал рэпер.

По его словам, премьера первой песни запланирована до конца года. Алсу уточнила, что общий трек с Джиганом выйдет в декабре и добавила, что артисты рассматривают возможность записи полноценного альбома.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мужчина российской певицы Алсу, которая продолжает молчать о полномасштабном вторжении России в Украину, впервые появился на публике после громкого развода с артисткой. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Они сразу же предположили, что Ян Абрамов переживает кризис средних лет — мол, изменил стиль, обратился к омолаживающим процедурам и кардинально обновил имидж. 47-летний бизнесмен был замечен на закрытой премьере клипа Филиппа Киркорова "Везувий". Он появился с новой прической и отращенной бородой. В соцсетях пользователи начали сравнивать его с певцом Стасом Михайловым.