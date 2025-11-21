logo_ukra

Російська співачка після скандального розлучення проводить свій час із репером, що зрадив Україну
НОВИНИ

Російська співачка після скандального розлучення проводить свій час із репером, що зрадив Україну

Алсу і Джиган проводять багато часу разом і навіть зробили спільну заяву.

21 листопада 2025, 23:15
 Російська співачка Алсу, яка публічно не коментує вторгнення РФ в Україну, з’явилася разом із репером Джиганом, що родом з Одеси та підтримує політику Кремля. Російські медіа повідомляють, що артисти почали проводити багато часу в студії для запису нового спільного матеріалу.

Російська співачка після скандального розлучення проводить свій час із репером, що зрадив Україну

Алсу та Джиган (фото з відкритих джерел)

За інформацією пропагандистських ресурсів, Алсу та Джиган уже працюють над кількома треками й не виключають, що згодом створять спільний альбом.

Джиган наразі перебуває в процесі розлучення з блогеркою Оксаною Самойловою, з якою виховує чотирьох дітей. Алсу також нещодавно розлучилася з Яном Абрамовим. У російських медіа поширюється версія, що причиною розриву стала його ймовірна інтрижка з блогеркою Анастасією Решетовою.

У новому відео зі студії Алсу з’являється в кепці, сорочці та джинсах. Джиган сидить поруч у кріслі звукорежисера в коричневій футболці та штанах.

"Привіт! Ми знову в студії. Ви бачили багато контенту із записів, але ще не чули жодного треку. Скоро! Ми вже зробили три", – сказав репер.

За його словами, прем’єра першої пісні запланована до кінця року. Алсу уточнила, що спільний трек із Джиганом вийде у грудні, і додала, що артисти розглядають можливість запису повноцінного альбому.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що чоловік російської співачки Алсу, яка продовжує мовчати щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вперше з’явився на публіці після гучного розлучення з артисткою. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Вони одразу ж припустили, що Ян Абрамов переживає кризу середнього віку — мовляв, змінив стиль, звернувся до омолоджувальних процедур і кардинально оновив імідж. 47-річного бізнесмена помітили на закритій прем’єрі кліпу Філіпа Кіркорова "Везувій". Він з’явився з новою зачіскою та відрощеною бородою. У соцмережах користувачі почали порівнювати його зі співаком Стасом Михайловим.

 



Джерело: https://muz-tv.ru/news/alsu-i-dzhigan-anonsirovali-vyhod-dueta-i-nameknuli-na-sovmestnyy-albom/
