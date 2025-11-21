Російська співачка після скандального розлучення проводить свій час із репером, що зрадив Україну

Російська співачка Алсу, яка публічно не коментує вторгнення РФ в Україну, з’явилася разом із репером Джиганом, що родом з Одеси та підтримує політику Кремля. Російські медіа повідомляють, що артисти почали проводити багато часу в студії для запису нового спільного матеріалу.

Алсу та Джиган (фото з відкритих джерел)

За інформацією пропагандистських ресурсів, Алсу та Джиган уже працюють над кількома треками й не виключають, що згодом створять спільний альбом.

Джиган наразі перебуває в процесі розлучення з блогеркою Оксаною Самойловою, з якою виховує чотирьох дітей. Алсу також нещодавно розлучилася з Яном Абрамовим. У російських медіа поширюється версія, що причиною розриву стала його ймовірна інтрижка з блогеркою Анастасією Решетовою.

У новому відео зі студії Алсу з’являється в кепці, сорочці та джинсах. Джиган сидить поруч у кріслі звукорежисера в коричневій футболці та штанах.

"Привіт! Ми знову в студії. Ви бачили багато контенту із записів, але ще не чули жодного треку. Скоро! Ми вже зробили три", – сказав репер.

За його словами, прем’єра першої пісні запланована до кінця року. Алсу уточнила, що спільний трек із Джиганом вийде у грудні, і додала, що артисти розглядають можливість запису повноцінного альбому.

