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Российская певица призвала окупантов и дальше воевать в Украине, ведь "Бог на нашей стороне"

Певица Валерия "душевно" обратилась к оккупантам, добавив, что с "ними Бог"

9 мая 2023, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Звездная исполнительница, поклонница Путина Валерия обнародовала видео, где поздравляет россиян с "днем Победы", там она отметила, что с "ними Бог".

Российская певица призвала окупантов и дальше воевать в Украине, ведь "Бог на нашей стороне"

Певица Валерия (фото из открытых источников)

Видео приветствие российской звезды опубликовало Министерство обороны РФ.


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"Дорогие наши воины, я поздравляю вас с праздником, с Днем Великой Победы. Пусть подвиг наших предков вдохновляет вас. И скорее возвращайтесь домой: туда, где вас любят, ждут, каждый день молятся о вас, возвращайтесь целыми и невредимыми. Да будет так ! Бог на нашей стороне, с праздником, мои дорогие", — сказала в поздравлении Валерия.

Сделала это звезда не просто так. Исполнительница изо всех сил хочет выслуживаться перед кремлевскими властями, особенно после последних событий, имеющих отношение к ее мужу. Недавно муж российской знаменитости Иосиф Пригожин, беседуя с экс-сенатором Фархадом Ахмедовым, жестко прокритиковал террористическую российскую власть. Об этом свидетельствует обнародованная в сети запись.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как украинская певица продалась России. Яна Соломко с детских лет занималась музыкой, но самостоятельно она не смогла достичь хоть определенных высот. Девушка была в составе малоизвестных групп, которые не имели хоть какой популярности. Украинцы впервые узнали о Яне во время первого сезона шоу "Холостяк", где она была финалисткой. Первый серьезный рывок в собственной музыкальной карьере – это сотрудничество с Наталией Могилевской. Певица предложила Яне петь в квартете Real O. С тех пор о Соломко узнали широкие массы. Уже в 2014 году Яна покинула квартет, чтобы сделать сольную карьеру. Она исполнила песню "За тобой", которую посвятила мужу, однако ее творчество оказалось никому не нужно.



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Источник: https://mil.ru/
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