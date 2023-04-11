Российская пропаганда пишет о "страшном диагнозе" Андрея Данилка

Представители РФ не могут смириться с тем, что звездные артисты осуждают полномасштабное вторжение в Украину и критикуют кремлевский режим. Поэтому российские пропагандисты хотят переключить мнения россиян в другое русло и придумывают небылицы об украинских звездах. В этот раз они приписали "страшный диагноз" Андрею Данилко.

Андрей Данилко (фото из открытых источников)

Жителей РФ очевидно сильно обидели слова последнего, сказавшего, что поедет в Россию только, чтобы увидеть могилу Путина. Поэтому они хотят посмеяться над певцом, озвучившим образ Верки Сердючки.

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"Далеко не каждый человек согласится на переодевание в одежду противоположного пола, тем более на публике. Для этого нужна определенная внутренняя готовность. Да, с одной стороны это успешный сценический образ, но с другой стороны, мы видим, что Андрей дисгармоничен в плане личностного развития. В этом году ему будет 50 лет, у него нет детей, он никогда не был женат, здесь и без психологического образования становится понятно, что он не принимает свою мужскую часть", — говорят представители российских СМИ.

Чтобы быть убедительными, пропагандисты ссылаются на мнение "врача-сексопатолога и клинического психолога" Сергея Игнатенко

"Отсюда и ношение черной маски на подбородке, который у него довольно мужественный. Переодевание в одежду другого пола не с целью получения сексуального возбуждения, а по другим мотивам, называют трансвестизмом двойной роли. При этом заболевании пациент в повседневной жизни чаще носит одежду не своего пола. , что мы видим у Андрея Данилка", — объяснил эту ситуацию "эксперт".





Новость о "страшном диагнозе" Данилка быстро продублировали другие медиа РФ. Они здесь, конечно, критикуют звезду и снова напоминают россиянам, что украинский исполнитель осудил полномасштабное вторжение. Именно, используя такие надуманные ситуации, представители кремлевской пропаганды хотят убедить россиян в нелюбви к звездным певцам из Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилко собрался уехать в Москву .