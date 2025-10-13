Российская путинистка экстренно была госпитализирована в больницу после заявлений о смерти

Мать пропагандистки Марии Шукшиной, советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, была срочно госпитализирована в одну из московских клиник из-за серьезных проблем с сердцем. Об этом сообщили российские СМИ.

Лидия Федосеева-Шукшина (фото из открытых источников)

У народной артистки России диагностировали повышенное АД, сильную боль в сердце, одышку и трудности во время ходьбы. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Об ухудшении здоровья сообщила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

"Да, подтверждаю. Состояние ухудшилось, боли в сердце. Сейчас (как и всегда) с Лидией Николаевной ее младшая дочь Ольга Васильевна. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", — отметила адвокат.

Сейчас рядом с актрисой находится только младшая дочь Ольга Васильевна, которая постоянно ухаживает за матерью. В то же время старшая дочь Мария Шукшина, известная своими прокремлевскими заявлениями и поддержкой войны против Украины, не участвует в уходе за больной. Между ними уже несколько лет продолжается публичный конфликт из-за наследства и московской недвижимости, из-за чего отношения практически разрушены.

Поэтому Лидия Федосеева-Шукшина решила заранее распорядиться своими финансами и передала дочери Ольге почти миллион рублей.

По сообщениям источников, актриса нуждается в постоянном наблюдении и помощи при передвижении. Она почти не покидает больничную палату и двигается только при поддержке или с помощью ходунков.

Парадоксально, но одна из известнейших актрис советского кино сейчас находится фактически в изоляции. Между тем, ее старшая дочь Мария продолжает активно выступать на российских ток-шоу, распространяя пропаганду и поддерживая агрессию РФ против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мать одиозной поклонницы Путина и войны против Украины Марии Шукшиной – актриса Лидия Федосеева-Шукшина – озвучила свое последнее желание перед смертью.

Как сообщают российские СМИ, Федосеева-Шукшина мечтает, чтобы ее дочери – ярая поклонница войны Мария и ее сестра Ольга – наконец-то помирились. Известно, что Мария Шукшин фактически оставила мать и сестру без имущества. В частности, она отобрала у матери просторную квартиру в центре Москвы, а также жилье в Санкт-Петербурге, проданное впоследствии дочерью актрисы Анной, бодибилдеркой. Другая дочь Федосеевой-Шукшиной сейчас живет в скромной однокомнатной квартире и финансово поддерживает мать. Она неоднократно обвиняла Марию в мошенничестве и воровстве, давая многочисленные интервью.