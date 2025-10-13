Російська путіністка екстрено була госпіталізувана до лікарні після заяв про смерть

Мати пропагандистки Марії Шукшиної, радянська акторка Лідія Федосєєва-Шукшина, була терміново госпіталізована до однієї з московських клінік через серйозні проблеми із серцем. Про це повідомили російські ЗМІ.

Лідія Федосєєва-Шукшина (фото з відкритих джерел)

У народної артистки Росії діагностували підвищений артеріальний тиск, сильний біль у серці, задишку та труднощі під час ходьби. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Про погіршення здоров’я повідомила адвокат акторки Юлія Вербицька-Линник.

"Так, підтверджую. Стан погіршився, болі в серці. Зараз (як і завжди) з Лідією Миколаївною її молодша дочка, Ольга Василівна. Медики роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію", — зазначила адвокат.

Нині поруч із акторкою перебуває лише молодша донька Ольга Василівна, яка постійно доглядає за матір’ю. Водночас старша донька, Марія Шукшина, відома своїми прокремлівськими заявами та підтримкою війни проти України, не бере участі у догляді за хворою. Між ними вже кілька років триває публічний конфлікт через спадщину та московську нерухомість, через що стосунки практично зруйновані.

Через це Лідія Федосєєва-Шукшина вирішила заздалегідь розпорядитися своїми фінансами й передала доньці Ользі майже мільйон рублів.

За повідомленнями джерел, акторка потребує постійного нагляду та допомоги під час пересування. Вона майже не залишає лікарняну палату й рухається лише за підтримки або з допомогою ходунків.

Парадоксально, але одна з найвідоміших актрис радянського кіно нині перебуває фактично в ізоляції. Тим часом її старша донька Марія продовжує активно виступати на російських ток-шоу, поширюючи пропаганду та підтримуючи агресію РФ проти України.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що мати одіозної прихильниці Путіна та війни проти України Марії Шукшиної – акторка Лідія Федосєєва-Шукшина – озвучила своє останнє бажання перед смертю.

Як повідомляють російські ЗМІ, Федосєєва-Шукшина мріє, аби її доньки – затята прихильниця війни Марія та її сестра Ольга – нарешті помирилися. Відомо, що Марія Шукшина фактично залишила матір та сестру без майна. Зокрема, вона відібрала у матері простору квартиру в центрі Москви, а також житло в Санкт-Петербурзі, яке згодом продала дочка акторки Анна, бодібілдерка. Натомість інша дочка Федосєєвої-Шукшиної нині мешкає у скромній однокімнатній квартирі та фінансово підтримує матір. Вона неодноразово звинувачувала Марію у шахрайстві та крадіжці, даючи численні інтерв’ю.