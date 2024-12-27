Российская юмористка впервые высказалась о войне в Украине

Российская юмористка Клара Новикова, родившаяся в Киеве, но игнорирующая вторжение России в Украину, сделала заявление о войне.

Клара Новикова (фото из открытых источников)

Как передают российские пропагандистские ресурсы, артистка выразила готовность встретиться с детьми с временно оккупированных территорий Донбасса.

"Я бы пришла к ним пообщаться, когда окажусь в Москве. Ничьи дети ни в чем не повинны. Они должны быть здоровыми и счастливыми. И взрослые ответственны за них", — сказала Новикова.

Кроме этого, юморист пожелала жителям оккупированного Донбасса добра, радости и много подарков.

Напомним, что юмористка, которая родом из Киева, выступила в Москве и попала в скандал . Известная юмористка из РФ, родившаяся в Киеве, Клара Новикова впервые за долгий период выступила с сольным концертом в российской столице, после которого возник скандал. Юмористка не только озвучила шутки об Украине, но и иногда говорила на украинском языке.

К тому же во время ее концерта на экране демонстрировались снимки киевских улиц и даже был сине-желтый флаг. Этим очень возмутились россияне. По их убеждению, бывшая украинка именно так поддерживает свою родину. Но, как выяснилось, Новикова совсем не думала о полномасштабном вторжении в Украину. Оправдываясь за украинское знамя, артистка объяснила, что "ничего не знала, ничего не видела".

Дальше она сказала, что отрекаться от Киева не будет, потому что с этим городом связано ее детство. Но юмористка еще высказалась в адрес РФ. Она сказала, что уже 50 лет живет в стране-агрессорке и благодарит ее за возможность реализовать свой талант. Кстати, российская юмористка Клара Новикова внесена в базу "Миротворец". Она посетила незаконно аннексированный Крым.

