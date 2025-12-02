Рубрики
Лиля Воробьева
Проходящая лечение от онкологического заболевания российская пропагандистка Маргарита Симоньян столкнулась с типичными условиями медицинской системы государства-агрессора. По ее словам, во время посещения медучреждения вместе с дочерью им пришлось пережить неприятный инцидент из-за поведения работниц регистратуры.
Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)
Симоньян сообщила, что обратилась в больницу вместе со своей 12-летней дочерью, однако вместо помощи услышала крики, адресованные как ему, так и ребенку. Она отметила, что подобного уже давно не ожидала, а ребенок был удивлен такой реакцией медработниц.
По ее словам, даже то, что работницы узнали ее, не изменило ситуацию. Одна из женщин, как отметила пропагандистка, прямо заявила, что полученная зарплата не предполагает вежливого отношения к посетителям.
После этого пропагандистка высказала мнение, что низкие доходы медиков могут объяснять их реакцию, в то же время подчеркнув собственное состояние на контрасте с условиями жизни обычных россиян. Она добавила, что ее дочь не представляет подобных реалий, в которых вынуждены работать женщины предпенсионного возраста.
Симоньян также заявила, что ей стало стыдно за то, к каким последствиям привела политика российских властей. В то же время, очевидного вывода об ответственности руководства страны она не сделала.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян , активно продвигающая и поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, оказалась в лежачем состоянии.
По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, Симоньян недавно заявила в своей социальной сети, что проходит курс химиотерапии и много свободного времени. Во время этого она высказалась о новой работе другого сторонника путинского режима — российского режиссера Андрея Кончаловского "Хроники российской революции", где одну из ролей исполнила его жена Юлия Высоцкая. Обсуждая сериал, Симоньян неожиданно рассказала о своем нынешнем состоянии здоровья.