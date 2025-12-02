Проходящая лечение от онкологического заболевания российская пропагандистка Маргарита Симоньян столкнулась с типичными условиями медицинской системы государства-агрессора. По ее словам, во время посещения медучреждения вместе с дочерью им пришлось пережить неприятный инцидент из-за поведения работниц регистратуры.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Симоньян сообщила, что обратилась в больницу вместе со своей 12-летней дочерью, однако вместо помощи услышала крики, адресованные как ему, так и ребенку. Она отметила, что подобного уже давно не ожидала, а ребенок был удивлен такой реакцией медработниц.

"С дочерью моей 12-летней мы попали в больницу, и женщины в регистратуре кричали так на меня и на ребенка. Я от этого отвыкла, а дочь моя стоит и говорит: "Мама, они серьезно или шутят?" Они были серьезно", — рассказала Маргарита.

По ее словам, даже то, что работницы узнали ее, не изменило ситуацию. Одна из женщин, как отметила пропагандистка, прямо заявила, что полученная зарплата не предполагает вежливого отношения к посетителям.

"Одна из женщин меня узнала и говорит: "Вы министру передайте, что нам не платят за то, чтобы мы нормально разговаривали", – поделилась Симоньян.

После этого пропагандистка высказала мнение, что низкие доходы медиков могут объяснять их реакцию, в то же время подчеркнув собственное состояние на контрасте с условиями жизни обычных россиян. Она добавила, что ее дочь не представляет подобных реалий, в которых вынуждены работать женщины предпенсионного возраста.

"Я вижу — сидит женщина, которая из-за большой нужды пошла работать в эту регистратуру, и зарплата у нее, наверное, 18 тысяч рублей. А я стою такая вся, конечно, не "Дольче Габбана", как в той песне, но все равно, не чувствуя никакой необходимости, стоит мой ребенок, такое. А той женщине уже 50-60 лет, и она живет в этом всю жизнь, потому что мы не обеспечили ей другой жизни. Конечно, она будет зла", — осенило пропагандистку.

Симоньян также заявила, что ей стало стыдно за то, к каким последствиям привела политика российских властей. В то же время, очевидного вывода об ответственности руководства страны она не сделала.

"Я сначала тоже разозлилась, а потом мне стало стыдно, потому что она права – мы должны сделать так, чтобы этого не было", – заявила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян , активно продвигающая и поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, оказалась в лежачем состоянии.

По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, Симоньян недавно заявила в своей социальной сети, что проходит курс химиотерапии и много свободного времени. Во время этого она высказалась о новой работе другого сторонника путинского режима — российского режиссера Андрея Кончаловского "Хроники российской революции", где одну из ролей исполнила его жена Юлия Высоцкая. Обсуждая сериал, Симоньян неожиданно рассказала о своем нынешнем состоянии здоровья.

