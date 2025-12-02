Російські медпрацівники накинулися на смертельно хвору пропагандистку Кремля

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від онкологічного захворювання, зіткнулася з типовими умовами медичної системи держави-агресора. За її словами, під час відвідування медзакладу разом із дочкою їм довелося пережити неприємний інцидент через поведінку працівниць реєстратури.

Маргарита Симоньян фото з відкритих джерел)

Симоньян повідомила, що звернулася до лікарні разом зі своєю 12-річною донькою, однак замість допомоги почула крики, адресовані як їй, так і дитині. Вона зазначила, що подібного вже давно не очікувала, а дитина була здивована такою реакцією медпрацівниць.

"З донькою моєю 12-річною ми потрапили в лікарню, і жінки в реєстратурі кричали так на мене і на дитину. Я від цього відвикла, а донька моя стоїть і каже: "Мамо, вони серйозно чи жартують?" Вони були серйозно", — розповіла Маргарита.

За її словами, навіть те, що працівниці впізнали її, не змінило ситуацію. Одна з жінок, як зазначила пропагандистка, прямо заявила, що отримана зарплата не передбачає ввічливого ставлення до відвідувачів.

"Одна з жінок мене впізнала і каже: "Ви міністру передайте, що нам не платять за те, щоб ми нормально розмовляли", — поділилася Симоньян.

Після цього пропагандистка висловила думку, що низькі доходи медиків можуть пояснювати їхню реакцію, водночас підкресливши власний достаток на контрасті з умовами життя звичайних росіян. Вона додала, що її донька не уявляє подібних реалій, у яких змушені працювати жінки передпенсійного віку.

"Я бачу — сидить жінка, яка через велику нужду пішла працювати в цю реєстратуру, і зарплата у неї, напевно, 18 тисяч рублів. А я стою така вся, звісно, не "Дольче Габбана", як у тій пісні, але однаково, не відчуваючи жодної потреби. Стоїть моя дитина, 12-річна донька, яка взагалі не знає, що це таке. А тій жінці вже 50-60 років, і вона живе в цьому все життя, бо ми не забезпечили їй іншого життя. Звичайно, вона буде зла", — осінило пропагандистку.

Симоньян також заявила, що їй стало соромно за те, до яких наслідків призвела політика російської влади. Водночас очевидного висновку про відповідальність керівництва країни вона не зробила.

"Я спочатку теж розлютилася, а потім мені стало соромно, тому що вона має рацію — ми повинні зробити так, щоб цього не було", — заявила вона.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно просуває та підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, опинилася в лежачому стані.

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, Симоньян нещодавно заявила у своїй соціальній мережі, що проходить курс хіміотерапії та має багато вільного часу. Під час цього вона висловилася про нову роботу іншого прихильника путінського режиму — російського режисера Андрія Кончаловського "Хроніки російської революції", де одну з ролей виконала його дружина Юлія Висоцька. Обговорюючи серіал, Симоньян несподівано розповіла про свій теперішній стан здоров’я.

