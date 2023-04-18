Российский актер, собравшийся воевать против украинцев, посетил оккупированный Мариуполь (ФОТО)

Актер из РФ Егор Бероев, выступающий за кремлевскую спецоперацию и поддерживающий полномасштабное военное вторжение России против Украины, рассказал, что побывал во временно оккупированном Мариуполе. Об этом пишет "УНИАН".

Егор Бероев (фото из открытых источников)

По словам путиниста, в городе он побывал на "свадьбе". Бероев показался на городской улице. Но действительно ли он посетил Мариуполь – невыясненно. Россиянина сопровождали камеры, все происходящее снимали.

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Как утверждает Бероев, он присутствовал на женитьбе. Актер встретился с молодоженами и цинично желал им счастья.

Бероев рассказал, что он лично в восторге от жителей города. Как следует из его рассказа, здесь "длится жизнь", и жители "радуются простым вещам".





Российские СМИ еще подробно описывают наряды молодых. По их утверждению, молодожены выглядели "скромно, но нарядно".

Это не первая командировка путиниста во временно оккупированные РФ города Украины. Актер уже был в Донецке и рассказал, что на улице попал под обстрел, но "чудом" не пострадал.

Еще в прошлом году этот сторонник путинского режима выступил в поддержку полномасштабной войны РФ против Украины. Он убеждал сограждан не верить тому, что обнародуют в социальных сетях, и убеждал, что "людей сталкивают лбами". Еще этот российский актер заявил , что готов уйти на фронт, когда будет иметь повестку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один российский певец заявил о готовности идти на войну и убивать украинцев. Российский певец, поддержавший войну Путина в Украине, заявил, что готов ехать на войну в Украину, если этого потребует от него его страна. Но сегодня, по его словам, он полезен тем, что поет и выступает для окупантов. Такое заявление музыкант сделал в программе "Жизнь и судьба".



