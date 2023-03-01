Российский актер умирает от страшной болезни в нищете

Киноактер из России Николай Зазуля, ставший звездой после сериала "След", впервые за немалый промежуток времени сообщил нелестные новости из своей жизни своим поклонникам. Исполнитель рассказал, что сейчас у него сложный период, актер ведет борьбу за свою жизнь, потому что врачи поставили ему сложный диагноз – саркому. Об этом информируют пропагандистские СМИ РФ.

Николай Зазуля (фото из открытых источников)

Актер еще сообщил, что деньги у него закончились — нечем даже оплатить коммунальные счета, актер даже живет без электричества, оно у него отключено. Заказы, связанные со съемками, тоже закончились, да и физически Зозуля не может теперь даже сниматься.

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"За эти годы я перенес две химиотерапии, лицо почернело, проблемы с кожей, работой", – нелестно комментирует свое состояние киноактер.

Журналистам он сказал, что теперь коллекторы требуют, чтобы он вернул долг, составляющий 500 тысяч рублей (250 тысяч гривен), еще ему нужно оплатить счета за коммуналку, составляющую 100 тысяч рублей (около 50 тысяч гривен). Поэтому актер обращается, чтобы в этой сложной ситуации ему помогли его поклонники. Они собрали для Зазули 35 тысяч рублей (около 18 тысяч гривен).

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кремлевский пропагандист полностью оглох . Еще один представитель российского пропагандистского фронта Борис Корчевников, открыто выступающий за полномасштабную войну в Украине и оправдывающий захватчиков, полностью глух. Опальная артистка Яна Поплавская обнародовала видео с Корчевниковым и сообщила о его секрете. Оказывается, телезвезда чувствует себя плохо. Но он таки поехал на "фестиваль", который в прошлую пятницу устроили в России, и который посвящен годовщине полномасштабной войны на Украине.