77-летний российский певец Михаил Шуфутинский, недавно женившийся на Светлане Юразовой, младше его на 30 лет, был госпитализирован в больницу.

Михаил Шуфутинский (фото из открытых источников)

Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал SHOT, артиста срочно прооперировали из-за подозрения на онкологическое заболевание.

По данным источника, еще весной у Шуфутинского обнаружили опухоль. Из-за риска того, что новообразование может быть злокачественным, медики приняли решение провести хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно, после чего певца выписали из больницы.

Летом артист вернулся в концертную деятельность и сейчас активно гастролирует по стране. Врачи посоветовали Шуфутинскому оставаться под наблюдением онколога.

Ранее российские СМИ сообщали, что певец якобы отказался от американского гражданства в пользу российского.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что тяжелая болезнь побеждает известного российского певца . Российский певец Александр Буйнов, известный своей поддержкой политике Кремля, сталкивается с тяжелым прогрессом онкологического заболевания. Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, это произошло из-за перерыва в гормональной терапии, которая была временно отменена после серьезных побочных эффектов.

Год назад артист стал испытывать проблемы с самочувствием из-за дорогостоящих гормональных препаратов, которые вызывали головокружение и потери сознания. Одним из последствий стало падение с велосипеда, которое привело к серьезным травмам, включая черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.

В августе 2023 года Буйнов был госпитализирован из-за рецидива онкологического заболевания. После обследований ему назначили паллиативное лечение, направленное на облегчение симптомов и поддержание качества жизни.

