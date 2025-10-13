logo_ukra

Російського співака екстрено госпіталізували: що відомо про його стан
commentss НОВИНИ Всі новини

Російського співака екстрено госпіталізували: що відомо про його стан

Михайла Шуфутинського екстрено прооперували.

13 жовтня 2025, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 77-річного російського співака Михайла Шуфутинського, який нещодавно одружився зі Світланою Юразовою, молодшою за нього на 30 років, було госпіталізовано до лікарні.

Російського співака екстрено госпіталізували: що відомо про його стан

Михайло Шуфутинський (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал SHOT, артиста терміново прооперували через підозру на онкологічне захворювання.

За даними джерела, ще навесні у Шуфутинського виявили пухлину. Через ризик того, що новоутворення може бути злоякісним, медики ухвалили рішення провести хірургічне втручання. Операція минула успішно, після чого співака виписали з лікарні.

Улітку артист повернувся до концертної діяльності та зараз активно гастролює країною. Лікарі порадили Шуфутинському залишатися під наглядом онколога.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що співак нібито відмовився від американського громадянства на користь російського.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що важка хвороба перемагає відомого російського співакаРосійський співак Олександр Буйнов, відомий своєю підтримкою політики Кремля, стикається з важким прогресом онкологічного захворювання. Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, це сталося через перерву в гормональній терапії, яка була тимчасово скасована після серйозних побічних ефектів.

 Рік тому артист почав відчувати проблеми з самопочуттям через дорогі гормональні препарати, які викликали запаморочення та втрати свідомості. Одним із наслідків стало падіння з велосипеда, яке призвело до серйозних травм, включаючи черепно-мозкову травму та перелом лобової кістки.

У серпні 2023 року Буйнова було госпіталізовано через рецидив онкологічного захворювання. Після обстежень йому призначили паліативне лікування, спрямоване на полегшення симптомів і підтримку якості життя.
 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

