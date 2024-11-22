Российский певец Витас, публично избегающий комментариев по поводу террористического вторжения РФ в Украину, был замечен в клинике скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Певец Витас (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, в последнее время артист значительно прибавил в весе.

"Недавно певец посетил празднование 35-летия Детского музыкального театра юного актера. Присутствующие заметили изменения в его облике, в том числе лишний вес. После этого Витас появился в клинике Хайдарова. Певец не объяснил, с какой целью посетил врача, но его поклонники предполагают что он решил сделать пластическую операцию", – отмечают русские СМИ.

Ранее Витас заявлял, что еще не обращался в пластическую хирургию. "Пластику я не делаю, потому и страшен такой", – иронически заметил он в одном из своих интервью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно о слепоте популярного российского певца . 45-летний российский певец Витас, известный своим уникальным голосом и высокими нотами, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем — отслоением глаз. Эта болезнь, если ее не лечить вовремя, может привести к слепоте. По его словам, причиной проблем со зрением стали годы пребывания под яркими прожекторами и софитами во время выступлений.

В течение 2,5 месяцев Витас перенес несколько операций на виду. В этот период он жил почти в полной темноте и носил солнцезащитные очки. Его жена и дочь постоянно были рядом и поддерживали певца.

Сейчас сообщается, что сделки прошли успешно, и Витас готовится вернуться на сцену. Его запланированное выступление состоится в ноябре в китайском Гуанчжоу.

