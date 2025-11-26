Российский певец с алкогольной зависимостью сделал безумное заявление о Покровске (ВИДЕО)





Григорий Лепс (фото из открытых источников)

Российский артист Григорий Лепс, который находится под санкциями и испытывает проблемы с алкоголем, заявил, что украинский город Покровск, за который сейчас идут интенсивные бои, следует переименовать в честь Путина.

Григорий Лепс, открыто поддерживающий войну против Украины и давний сторонник российского президента Путина, выразил идею дать Покровскую новое название после его оккупации. Свое предложение Лепсверидзе озвучил в эфире одного из пропагандистских телеканалов, после чего видео быстро получило распространение в соцсетях.

"Путинград. Думаю, так должно называться Красноармейск (название города к декоммунизации — ред.), когда мы победим... У нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах", — сказал Лепс.

Его заявление о "Путинграде" прозвучало особенно цинично, учитывая ситуацию в Покровске. Это город Донецкой области, где до начала полномасштабной войны проживало более 60 тысяч человек, сейчас почти уничтожен и находится под постоянными городскими боями.

