Російський співак з алкогольною залежністю зробив божевільну заяву про Покровськ (ВІДЕО)





Григорій Лєпс (фото з відкритих джерел)

Російський артист Григорій Лепс, який знаходиться під санкціями та має проблеми з алкоголем, заявив, що українське місто Покровськ, за яке нині точаться інтенсивні бої, слід перейменувати на честь Путіна.

Григорій Лепс, який відкрито підтримує війну проти України та є давнім прихильником російського президента Путіна, висловив ідею дати Покровську нову назву після його окупації. Свою пропозицію Лепсверідзе озвучив в ефірі одного з пропагандистських телеканалів, після чого відео швидко набуло поширення в соцмережах.

"Путінград. Думаю, так має називатися Красноармійськ (назва міста до декомунізації — ред.), коли ми переможемо... У нашого великого президента має бути Путінград, щоб нащадки пам'ятали про його великі справи", — сказав Лепс.

Його заява про "Путінград" прозвучала особливо цинічно з огляду на ситуацію в Покровську. Це місто Донецької області, де до початку повномасштабної війни мешкало понад 60 тисяч людей, нині майже знищене та перебуває під постійними міськими боями.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська знаменитість Григорій Лепс, що став відомим власними епатажними витівками, під час концерту і за його лаштунками може поводитися зовсім непередбачувано. Коли співак в поганому настрої, папараці з ним не мають бажання спілкуватись. Коли Лепс перебуває в хорошому настрої, він стає більш балакучішим.

Зовсім недавно російські ЗМІ надрукували деякі моменти з інтерв'ю, яке російська зірка дала за лаштунками одного з виступів. В нього цікавились, якої він думки про пластичні операції. Григорій Лепс сказав, що ставиться до пластичної хірургії позитивно, і сам не один раз звертавсь до пластичного хірурга, щоб поправити вади. "Добре ставлюся: я сам весь у пластиці", — сказав Лепс.



