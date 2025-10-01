Российский певец сообщил о тяжелой потере: что произошло

Рубрики
Российский певец Валерий Леонтьев, который до сих пор не высказался о кровавом вторжении РФ в Украину, понес личную потерю — умер его близкий друг, композитор Юрий Черновский.
По данным российских пропагандистских СМИ, Леонтьев с трудом воспринял смерть художника.
Напомним, 29 сентября стало известно о смерти Юрия Чернавского в возрасте 78 лет. Он был советским, германским и американским композитором. Причины его смерти не разглашают.
Также "Комментарии" писали о том, что ночью на 29 августа скончался известный советский и российский композитор Родион Щедрин . Об этом в своем Telegram-канале сообщил Большой театр России.
Композитор ушел из жизни на 93-м году жизни. В театре отметили, что его смерть является "огромной трагедией и невосполнимой утратой для всего мира искусства".
Щедрин был народным артистом СССР и одним из известнейших композиторов XX века. Он создал музыку к балетам "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка", "Мертвые души", "Дама с собачкой", а также авторские саундтреки к фильмам "Высота", "Люди на мосту", "А если это любовь?".