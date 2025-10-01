Російський співак повідомив про важку втрату: що сталося

Російський співак Валерій Леонтьєв, який досі не висловився про криваве вторгнення РФ в Україну, зазнав особистої втрати — помер його близький друг, композитор Юрій Чернавський.

Валерій Леонтьєв (фото з відкритих джерел)

За даними російських пропагандистських ЗМІ, Леонтьєв важко сприйняв смерть митця.

"Ті, хто чув пісні Юри Чернавського, вже не могли їх забути або стерти з пам'яті, та й навіщо? Його музика була пронизана сонцем, радістю, світлим сумом і, звичайно ж, надією. Усе його життя було очікуванням і надією. Сподіваюся, що його нездійснені мрії здійсняться в наступному житті, вони стануть музикою, і ті, хто любили і люблять його, цю музику почують", — сказав Леонтьєв.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо про смерть Юрія Чернавського у віці 78 років. Він був радянським, німецьким і американським композитором. Причину його смерті не розголошують.

Також "Коментарі" писали про те, що вночі на 29 серпня помер відомий радянський та російський композитор Родіон Щедрін. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Большой театр Росії.

Композитор пішов із життя на 93-му році життя. У театрі відзначили, що його смерть є "величезною трагедією і непоправною втратою для всього світу мистецтва".

"Родіон Щедрін — це унікальне явище та епоха в житті світової музичної культури. Його опери, балети та симфонічні твори багато десятиліть із великим успіхом виконуються на всіх провідних сценах світу", — йдеться у повідомленні театру.

Щедрін був народним артистом СРСР і одним із найвідоміших композиторів XX століття. Він створив музику до балетів "Кармен-сюїта", "Анна Кареніна", "Чайка", "Мертві душі", "Дама з песиком", а також авторські саундтреки до фільмів "Висота", "Люди на мосту", "А якщо це любов?".

