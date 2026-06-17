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Российский рок-музыкант и ярый путинист собственноручно сбил дрон, но есть нюанс

Российский рок-музыкант Сукачев в нетрезвом состоянии сбил дрон

17 июня 2026, 18:58
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Кречмаровская Наталия

Российский рок-музыкант, ярый путинист Гарик Сукачев сбил дрон в Карелии своими руками — правда, тот снимал концерт.

Российский рок-музыкант и ярый путинист собственноручно сбил дрон, но есть нюанс

Гарик Сукачев. Иллюстративное фото

Как сообщает российское издание Мash, артист был хедлайнером финала музыкального фестиваля, проходившего на петрозаводском аэродроме "Пески". Зрители рассказывали, что рокер был нетрезв и совершал много странных вещей: бросался микрофоном, целовался с баянисткой из своей группы, а потом решил поохотиться на квадрокоптер. Из нескольких попыток вышло. В какой-то момент Сукачев устал, попросил сигарету, закурил прямо на сцене и швырнул горящий бычок прямо в толпу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в воздушном пространстве РФ украинские дроны — это уже не новость. Украинские воины прицельно отражаются на НПЗ и складах топлива.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, почему в РФ уже пищат, но не от удовольствия. По его словам, россияне сами сообщают, что ситуация на фронте у них очень плохая – наступлений нет – оккупанты либо стоят, либо откатываются назад. Украинские военные, как отмечает Сазонов, умело выбивают логистику оккупантов, а дроны, как жалуются вражеские войска, уже летают даже по Донецку и ищут оккупантов.

У россиян, по словам Сазонова, безумные проблемы — ездить невозможно, был приказ перевозить бензин в том числе в гражданских машинах, всем военным водителям приказали переодеться в гражданскую одежду.

Не выдерживает в России и тыл, а недовольство людей нарастает — на Кубани прорвало гребню и вода смывает дома, а власти бездействуют, в Сочи закрыт аэропорт и россияне не могут никуда вылететь.




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Источник: https://t.me/mash/75115
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