Российский рок-музыкант, ярый путинист Гарик Сукачев сбил дрон в Карелии своими руками — правда, тот снимал концерт.

Гарик Сукачев. Иллюстративное фото

Как сообщает российское издание Мash, артист был хедлайнером финала музыкального фестиваля, проходившего на петрозаводском аэродроме "Пески". Зрители рассказывали, что рокер был нетрезв и совершал много странных вещей: бросался микрофоном, целовался с баянисткой из своей группы, а потом решил поохотиться на квадрокоптер. Из нескольких попыток вышло. В какой-то момент Сукачев устал, попросил сигарету, закурил прямо на сцене и швырнул горящий бычок прямо в толпу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в воздушном пространстве РФ украинские дроны — это уже не новость. Украинские воины прицельно отражаются на НПЗ и складах топлива.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, почему в РФ уже пищат, но не от удовольствия. По его словам, россияне сами сообщают, что ситуация на фронте у них очень плохая – наступлений нет – оккупанты либо стоят, либо откатываются назад. Украинские военные, как отмечает Сазонов, умело выбивают логистику оккупантов, а дроны, как жалуются вражеские войска, уже летают даже по Донецку и ищут оккупантов.

У россиян, по словам Сазонова, безумные проблемы — ездить невозможно, был приказ перевозить бензин в том числе в гражданских машинах, всем военным водителям приказали переодеться в гражданскую одежду.

Не выдерживает в России и тыл, а недовольство людей нарастает — на Кубани прорвало гребню и вода смывает дома, а власти бездействуют, в Сочи закрыт аэропорт и россияне не могут никуда вылететь.



