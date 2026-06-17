Російський рок-музикант та затятий путініст власноруч збив дрон, але є нюанс

Російський рок-музикант, затятий путініст Гарік Сукачов збив дрон у Карелії своїми руками — щоправда, той знімав концерт.

Гарік Сукачов. Ілюстративне фото

Як повідомляє російське видання Мash артист був хедлайнером фіналу музичного фестивалю, що проходив на петрозаводському аеродромі "Піски". Глядачі розповідали, що рокер був нетверезий і коїв багато дивних речей: кидався мікрофоном, цілувався з баяністкою зі своєї групи, а потім вирішив пополювати на квадрокоптер. З кількох спроб вийшло. Якоїсь миті Сукачов втомився, попросив сигарету, закурив просто на сцені і жбурнув палаючий бичок просто у натовп.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в повітряному просторі РФ українські дрони — це вже не новина. Українські воїни прицільно б’ють по НПЗ та складах топлива.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, чому у РФ вже пищать, проте не від задоволення. За його словами, росіяни самі повідомляють, що ситуація на фронті у них дуже погана — наступів немає — окупанти або стоять, або відкочуються назад. Українські військові, як зазначає Сазонов, вправно вибивають логістику окупантів, а дрони, як скаржаться ворожі війська, уже літають навіть по Донецьку та шукають окупантів.

У росіян, за словами Сазонова, шалені проблеми — їздити неможливо, був наказ перевозити бензин у тому числі в цивільних машинах, всім військовим водіям наказали переодягтися в цивільний одяг.

Не витримує в Росії й тил, а невдоволення людей наростає — на Кубані прорвало гребню і вода змиває будинки, а влада бездіє, в Сочі закрито аеропорт і росіяни не можуть нікуди вилетіти тощо.



