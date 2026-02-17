logo

Российский стриптизер и фаната режима Кремля высмеял внешность жены из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский стриптизер и фаната режима Кремля высмеял внешность жены из Украины

Тарзану больше не нравится внешность Наташи Королевой

17 февраля 2026, 00:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Муж российской певицы Наташа Королева – танцор Сергей Глушко , известный под псевдонимом Тарзан, публично раскритиковал внешний вид жены. Об этом сообщают российские СМИ.

Российский стриптизер и фаната режима Кремля высмеял внешность жены из Украины

Танцор Сергей Глушко (фото из открытых источников)

Причиной спора стали изменения в имидже артистки – Королева решила поэкспериментировать с прической и перекрасила волосы. Глушко заявил, что ему не понравилось новое превращение и подчеркнул, что певица якобы должна была посоветоваться с ним перед подобными переменами.

"Я люблю брюнеток. Со мной этот образ не обсуждала. Это полная фривольность. Будет наказана вечером", — заявил он.

Кроме того, танцор позволил себе публично раскритиковать фигуру жены, отметив, что ей следует обратить внимание на лишний вес. По его мнению, медийные личности должны подавать пример и поддерживать стройную форму.

После волны реакции Глушко добавил, что не считает свои слова проявлением абьюза и заверил, что окончательные решения по внешности остаются за певицей.

"Для жизни мне всего хватает, но как артистка, как человек, который должен выходить и пропагандировать правильные формы, есть смысл подумать над тем, чтобы немного сбросить. Это ни в коем случае не обьюз. Все очень нежно и ненавязчиво. Решение все равно принимать ему. Я могу только содействовать", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица-изменница Наташа Королева призналась, что страдает от замечаний собственного мужа-стриптизера, "офицера-стрингоносца" Тарзана.

По сообщениям российских СМИ, старому танцору не нравится вес Королевой, которая давно предала Украину и открыто поддерживает диктатора Путина. Сама путинистка отметила, что хотела бы похудеть на пять килограммов, однако ее любовь к вкусной еде мешает планам: "Я? На диете? Мужчина не гоняет, но ненавязчиво говорит — пора", — поделилась она с журналистами.



Источник: https://7days.ru/news/tarzan-protiv-pyshnykh-form-zachem-muzhu-korolevoy-ponadobilas-stroynaya-zhena.htm
