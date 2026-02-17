Російський стриптизер і фаната режиму Кремля висміяв зовнішність дружини з України

Чоловік російської співачки Наташа Корольова — танцюрист Сергій Глушко, відомий під псевдонімом Тарзан, публічно розкритикував зовнішній вигляд дружини. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Танцюрист Сергій Глушко (фото з відкритих джерел)

Причиною суперечки стали зміни в іміджі артистки — Корольова вирішила поекспериментувати із зачіскою та перефарбувала волосся. Глушко заявив, що йому не сподобалося нове перевтілення та наголосив, що співачка нібито мала порадитися з ним перед такими змінами.

"Я люблю брюнеток. Зі мною цей образ не обговорювала. Це повна фривольність. Буде покарана ввечері", — заявив він.

Крім того, танцюрист дозволив собі публічно розкритикувати фігуру дружини, зазначивши, що їй варто звернути увагу на зайву вагу. На його думку, медійні особистості повинні подавати приклад і підтримувати струнку форму.

Після хвилі реакції Глушко додав, що не вважає свої слова проявом аб’юзу та запевнив, що остаточні рішення щодо зовнішності залишається за співачкою.

"Для життя мені всього вистачає, але як артистка, як людина, яка повинна виходити і пропагувати правильні форми, є сенс подумати над тим, щоб трохи скинути. Це ні в якому разі не аб'юз. Все дуже ніжно і ненав'язливо. Рішення все одно приймати їй. Я можу тільки сприяти", — сказав він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка-зрадниця Наташа Корольова зізналася, що потерпає від зауважень власного чоловіка-стриптизера, "офіцера-стрингоносця" Тарзана.

За повідомленнями російських ЗМІ, старому танцюристу не до вподоби вага Корольової, яка давно зрадила Україну й відкрито підтримує диктатора Путіна. Сама путіністка зазначила, що хотіла б схуднути на п’ять кілограмів, проте її любов до смачної їжі заважає планам: "Я? На дієті? Чоловік не ганяє, але ненав’язливо каже — пора", — поділилася вона з журналістами.