Октябрьский суд Санкт-Петербурга обвинил журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию в экстремизме, запретил их деятельность в России и конфисковал их имущество. Это решение является первым подобным прецедентом, когда прокурор применяет новую схему отъёма собственности.

Российский суд признал Невзоровых экстремистами и конфисковал их имущество

“Свобода дорого стоит. Но никакая ее цена не может быть слишком высокой. Сегодня завершился "суд". Все что еще связывало меня (материально) с россией — "конфисковано в пользу государства". Впрочем, я не первый, кого россия предала и обворовала. И не последний”, — прокомментировал ситуацию журналсит.

Юрист Алексей Прянишников указал, что власти применяют новую методику для борьбы с оппозиционерами, о чем свидетельствует конфискация земельных участков, дома, автомобиля и долей в бизнесе супругов.

По данным следствия, с марта 2022 года Невзоровы "распространяли экстремистскую идеологию" и публиковали ложные сведения о действиях российских войск в Украине. В ответ на это, Невзоров, который уже покинул Россию и получил украинское гражданство, заявил, что его не волнует потеря имущества, и он гордится своей стойкостью перед лицом давления.

“Два месяца меня шантажировали, предлагая "хорошее решение суда" в обмен на "корректировку позиции" в отношении войны, Украины и кремлевского упыря. Вероятно, такая же тактика будет применяться и ко всей прочей антивоенной эмиграции”, — написал Невзоров.

Читайте также на портале “Комментарии” — Канье Уэст, который всегда находится в центре медийного внимания из-за своих скандальных заявлений, снова стал героем горячих дискуссий. На этот раз причиной стала его новая песня "Vultures", которая вызвала бурю возмущения в России.