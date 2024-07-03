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Черновалова Кристина
Октябрьский суд Санкт-Петербурга обвинил журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию в экстремизме, запретил их деятельность в России и конфисковал их имущество. Это решение является первым подобным прецедентом, когда прокурор применяет новую схему отъёма собственности.
Российский суд признал Невзоровых экстремистами и конфисковал их имущество
Юрист Алексей Прянишников указал, что власти применяют новую методику для борьбы с оппозиционерами, о чем свидетельствует конфискация земельных участков, дома, автомобиля и долей в бизнесе супругов.
По данным следствия, с марта 2022 года Невзоровы "распространяли экстремистскую идеологию" и публиковали ложные сведения о действиях российских войск в Украине. В ответ на это, Невзоров, который уже покинул Россию и получил украинское гражданство, заявил, что его не волнует потеря имущества, и он гордится своей стойкостью перед лицом давления.
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