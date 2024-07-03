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Российский суд признал Невзоровых экстремистами и конфисковал их имущество

Российский журналист рассказал, что потеря имущества в России его нисколько не беспокоит.

3 июля 2024, 12:49
Автор:
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Черновалова Кристина
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Октябрьский суд Санкт-Петербурга обвинил журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию в экстремизме, запретил их деятельность в России и конфисковал их имущество. Это решение является первым подобным прецедентом, когда прокурор применяет новую схему отъёма собственности.

Российский суд признал Невзоровых экстремистами и конфисковал их имущество

Российский суд признал Невзоровых экстремистами и конфисковал их имущество

“Свобода дорого стоит. Но никакая ее цена не может быть слишком высокой. Сегодня завершился "суд". Все что еще связывало меня (материально) с россией — "конфисковано в пользу государства". Впрочем, я не первый, кого россия предала и обворовала. И не последний”, — прокомментировал ситуацию журналсит. 

Юрист Алексей Прянишников указал, что власти применяют новую методику для борьбы с оппозиционерами, о чем свидетельствует конфискация земельных участков, дома, автомобиля и долей в бизнесе супругов.

По данным следствия, с марта 2022 года Невзоровы "распространяли экстремистскую идеологию" и публиковали ложные сведения о действиях российских войск в Украине. В ответ на это, Невзоров, который уже покинул Россию и получил украинское гражданство, заявил, что его не волнует потеря имущества, и он гордится своей стойкостью перед лицом давления.

“Два месяца меня шантажировали, предлагая "хорошее решение суда" в обмен на "корректировку позиции" в отношении войны, Украины и кремлевского упыря. Вероятно, такая же тактика будет применяться и ко всей прочей антивоенной эмиграции”, — написал Невзоров. 

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Источник: https://www.svoboda.org/a/sud-priznal-zhurnalista-nevzorova-i-ego-zhenu-ekstremistskoy-gruppoy/33018864.html
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