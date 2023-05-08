Российскому актеру, оправдывающему войну против Украины, сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении актеру и пропагандисту из РФ Владимиру Машкову .

Владимир Машков (фото из открытых источников)

Как сообщают представители следствия, российский пропагандист находит публичное оправдание вооруженной агрессии РФ. С самого начала полномасштабной войны актер неоднократно принимал участие в выступлениях, поддерживая захватчиков в ходе массовых мероприятий, где присутствовал президент РФ Владимир Путин. Еще в своем Теlegram-канале и на своей странице в Instagram Владимир Машков постоянно героизирует военные преступления кафиров, сообщают в СБУ .

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Во время интервью и выступлений в эфирах пропагандистских российских каналов актер призывает к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ.

Как утверждают следователи СБУ, Машков незаконно посещал временно оккупированный Крым и восточные территории Украины, чтобы использовать это в пропагандистских мероприятиях по поддержанию агрессивной войны против нашей страны.

Представители следствия СБУ сообщили пропагандисту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110); оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2); нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 1 и ч. 2 ст. 332-1).

Владимир Машков находится на территории РФ, сотрудники СБУ принимают комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кандальный актер снимает фильм о войне в Украине .