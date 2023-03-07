Российскому актеру, раскритиковавшему войну против Украины, угрожают

По словам актера Дмитрия Назарова, критически оценившего деятельность кремлевского режима и его войну против Украины, ему теперь адресуют свой негатив жители РФ. Звездный актер сериала "Кухня" признается, что через свои взгляды получает послания с угрозами, которые адресуются не только ему, но и жене.

Дмитрий Назаров (фото из открытых источников)

Эти послания участились за последние два месяца, с тех пор как артиста уволили из театра имени Чехова. За это время Назаров все больше рассказывает журналистам, что он осуждает эту войну, а еще не раз обнародовал в сетях собственные стихи о жизни в РФ и роли российской пропаганды.

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"Когда я публикую стихи против ботов, вся пресса становится на дыбы и говорит, что я обидел весь народ. Дорогие мои, я пишу о ботах, об электронных системах. Я говорю о людях, которые пишут: "Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать", – рассказал Дмитрий Назаров.

Еще 13 января Константин Хабенский уволил из МХТ Назарова и его жену Ольгу Васильеву. Через месяц актеры покинули РФ. Несмотря на угрозы, бывший российский актер не намерен отступиться, потому что именно так борется против жестокой войны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что популярную актрису из российских сериалов отстранили от съемок из-за поддержки Украины. Популярная исполнительница в российском телесериале "Папины дочки" Дарья Мельникова не будет продолжать играть свою роль, когда будет демонстрироваться в новом сезоне популярный в России телепроект. Причина в том, что мужчина популярной актрисы поддерживает в войне Украину и откровенно говорит обо всем.