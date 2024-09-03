Российской певице и стороннице Кремья угрожают: она просит защиты у государства

Лариса Долина, известная российская певица и сторонница Путина, обратилась к властям с просьбой об охране после серии угроз через мессенджер Telegram.

Путинистка Лариса Долина попросила госзащиту в РФ

В сообщениях, которые, по словам артистки, написал пользователь под именем Павел Куренков, содержатся прямые угрозы ее жизни и здоровью, а также угрозы в адрес ее семьи. Вдобавок к этому, после недавнего мошенничества с продажей квартиры, она и ее семья столкнулись с требованием немедленно освободить жилье, иначе их ждет трагический исход.

Лариса Долина, чье имя хорошо известно не только в России, но и за ее пределами, теперь находится в состоянии постоянного страха за свою безопасность. Она официально попросила государство предоставить ей, ее дочери и внучке защиту, а также обеспечить охрану их жилья и имущества.

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