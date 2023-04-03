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Российскую распухшую певицу погнали со сцены (ВИДЕО)

Судя по видеороликам с ее концерта, которые распространяются в соцсетях, Маким чувствует себя не очень

сегодня, 23:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница из РФ МакЅим  еще раньше получила грандиозную популярность после того, как спела свой собственный хит "Знаешь ли ты". Она и теперь собирает много поклонников в концертных залах. Но фаны серьезно озабочены из-за ухудшения состояния ее здоровья.

Российскую распухшую певицу погнали со сцены (ВИДЕО)

Певица МакЅим (фото из открытых источников)


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Во время своих последних концертов певица была на сцене в мешковатом наряде, но эта хитрость не скрывает, что звезда набрала лишний вес.

Во время выступлений были моменты, когда МакЅим  не могла стоять на ногах — на видео можно увидеть, что она находится в таком состоянии, будто сейчас потеряет сознание, пишут российские СМИ.

По этой причине фаны начали бить тревогуПредставители официального фан-клуба в звезды объявили в социальных сетях флешмоб. Они просят   организаторов концертов   певицы об отмене будущего концертного тура .  

По словам концертного директора исполнительницы, он не видит никаких причин, чтобы отменить тур.

"Фан-клуб артиста — это сообщество людей, которые особым образом относятся к артисту. К сожалению, в ситуации МакЅим выяснилось, что все обстоит иначе. Им не важно решение артиста, выступать или нет. Им не важны его мысли и чувства. Им не важно его желание подводить своего зрителя или нет. Потому что очевидно, они не являются тем же зрителем. Так называемый официальный фан-клуб ограничился флешмобом, при этом оскорбляя всю команду артиста", — отметил представитель звезды Павел Назаров.

При этом на видео можно увидеть, что у певицы замечен довольно большой живот. Сторонники выдвигают версию, что МакЅим беременная, но официально эту информацию никто не подтвердил .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что  певица МакЅим берет паузу в карьере. Известная российская певица Маким из-за ухудшения здоровья вынуждена временно покинуть сцену на неопределенный срок.




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Источник: https://life.ru/p/1569702
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