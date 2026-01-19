logo

Рупор кремлевской пропаганды осунулся и сильно состарился (ФОТО)
Рупор кремлевской пропаганды осунулся и сильно состарился (ФОТО)

Певцов похудел и выглядит совсем старым и отечным.

19 января 2026, 23:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российский актер-путинист Дмитрий Певцов, в последнее время активно ушедший в религию, заметно похудел, осунулся и значительно состарился.

Рупор кремлевской пропаганды осунулся и сильно состарился (ФОТО)

Дмитрий Певцов (фото из открытых источников)

поклонника Путина , российского артиста и депутата Госдумы страны-агрессорки России Дмитрия Певцова, против которого возбуждено подозрение по трем статьям УК Украины, тоже российская актриса Ольга Дроздова, изменения.

Как информируют пропагандистские СМИ, Дроздова очень тяжело переживает несколько случившихся одна за другой трагедий в ее жизни. Ольга Дрозова до сих пор тяжело переживает три смерти близких ему людей. Первой у нее умерла свекровь, которую она очень любила. Дальше ушла из жизни художественный руководитель театра "Современник", где работала Ольга Дроздова, Галина Волчек.



