Рупор кремлівської пропаганди змарнів і сильно постарів (ФОТО)
Рупор кремлівської пропаганди змарнів і сильно постарів (ФОТО)

Пєвцов схуд і виглядає зовсім старим і набряклим.

19 січня 2026, 23:50
Російський актор-путініст Дмитро Пєвцов, який останнім часом активно пішов у релігію, помітно схуд, осунувся та значно постарів.

прихильника Путіна, російського артиста і депутата Держдуми країни-агресорки  Росії Дмитра Пєвцова,  проти якого порушено  підозру за трьома статтями КК України, теж  російська акторка Ольга Дроздова, змінилась так, що її мало хто може пізнати.

Як інформують  пропагандистські ЗМІ, Дроздова  дуже важко переживає  кілька трагедій, які трапились одна за одною в її житті. Ольга Дрозова до цього часу важко переживає  три смерті близьких їй людей. Першою  в неї померла свекруха, яку вона дуже любила. Далі  пішла з життя художній керівник  театру "Современник", де працювала Ольга Дроздова, Галина Волчек.

 



