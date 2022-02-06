Руслана Пысанка упала прямо на сцене: стало известно, как актриса себя чувствует (ВИДЕО)

На сцене одного из художественных учреждений столицы во время спектакля потеряла сознание популярная актриса и ведущая телевидения Руслана Пысанка. Очевидно, звезде стало плохо, и она упала, потеряв сознание. Об этом информирует Amazing Ukraine .

Руслана Пысанка (фото из открытых источников)

Этот случай имел место 4 февраля во время показа спектакля в помещении столичного Дома офицеров Вооруженных Сил Украины. Руслана Пысанка была задействована как одна из актрис спектакля "Поезд "Одесса-мама". Киевляне, присутствовавшие на спектакле, испугались, ведь стали свидетелями того, как их любимая звезда потеряла сознание.

Но в этот момент не растерялись коллеги Пысанки по сцене. Они молниеносно реагировали на этот инцидент. Нашли врача и вызвали в художественное учреждение представителей скорой.

Эта ситуация попала на кадры видеоролика. Здесь видно, как актриса говорит и смеется, а через мгновение внезапно упала на сцене.

Важно, что незадолго до этого популярная ведущая рассказывала, что испытает проблемы с личным самочувствием после того, как она похудела. Она заметила, что с потерей веса у нее "полетели зубы и волосы". Поэтому у актрисы проблемы с состоянием собственного здоровья.

Потом сама звезда в сети поблагодарила за все добрые слова и рассказала о несчастном случае. По ее словам, она упала вниз потому, что, возможно, вовремя не маневрировала или потому, что в зале театра было холодно, и мышцы оказались не разогретыми, или просто актриса неудачно оступилась.

В настоящее время она находится в больнице с мужем. У нее диагностировали перелом со смещением. Поддержку актрисе выразили ее звездные коллеги.

Недавно Руслана Пысанка рассказала о проблемах со здоровьем после похудения. Она призналась, что из-за потери веса у нее "летели" зубы и волосы. У актрисы начались проблемы со здоровьем.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинская актриса стала жертвой грабителей.

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