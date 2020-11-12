kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.11.2020

BTC/USD

16100.50

ETH/USD

456.76

LTC/USD

59.09

НБУ 12.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона "С людьми надо быть осторожнее": Алена Шоптенко рассказала, почему перестала доверять людям
commentss НОВОСТИ Все новости

"С людьми надо быть осторожнее": Алена Шоптенко рассказала, почему перестала доверять людям

Вот почему она кажется многим такой серьезной и строгой

сегодня, 22:05
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская танцовщица стала героем нового выпуска "Слава+". В своем интервью она рассказала немало невероятных подробностей о своей жизни, но всех поклонников страшно интересовало, действительно ли она такая серьезная и строгая, какой кажется?

"С людьми надо быть осторожнее": Алена Шоптенко рассказала, почему перестала доверять людям

Алена Шоптенко. Фото: 24tv.ua

Тогда Алена и призналась, что она научилась максимально контролировать, а иногда даже скрывать свои эмоции. Она добавила, что в некоторых ситуациях ей это только на пользу, а иногда человек совсем не может понять, что она хотела сказать. Хореограф рассказала, что в детстве терпела издевки своих одноклассников, поэтому во взрослой жизни ей проще сохранять дистанцию и некую отстраненность от всех. 

"Это просто защитная реакция от людей. Я человек, которого булили. С тех пор у меня есть ощущение, что с людьми надо быть осторожнее. И начинаю доверять только тогда, когда узнаю о человеке больше и увижу поступки", — говорит она.

Шоптенко поделилась, что очень часто сомневается во всем происходящем. Что она иногда может себя "накрутить" без видимых на то причин, а потом сама же от этого и страдает. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Алена Шоптенко в прозрачном платье продемонстрировала откровенные движения. Она опубликовала в Instagram откровенное фото. На нем 32-летняя танцовщица в прозрачном боди продемонстрировала всю гибкость тела благодаря танцевальным движениям. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lux.fm/ce-mij-zahist-olena-shoptenko-rozpovila-pro-kompleksi-ta-nedoviru-do-lyudej_n101365
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ