"С людьми надо быть осторожнее": Алена Шоптенко рассказала, почему перестала доверять людям

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Любовь Блажко
Популярная украинская танцовщица стала героем нового выпуска "Слава+". В своем интервью она рассказала немало невероятных подробностей о своей жизни, но всех поклонников страшно интересовало, действительно ли она такая серьезная и строгая, какой кажется?
Алена Шоптенко. Фото: 24tv.ua
Тогда Алена и призналась, что она научилась максимально контролировать, а иногда даже скрывать свои эмоции. Она добавила, что в некоторых ситуациях ей это только на пользу, а иногда человек совсем не может понять, что она хотела сказать. Хореограф рассказала, что в детстве терпела издевки своих одноклассников, поэтому во взрослой жизни ей проще сохранять дистанцию и некую отстраненность от всех.
Шоптенко поделилась, что очень часто сомневается во всем происходящем. Что она иногда может себя "накрутить" без видимых на то причин, а потом сама же от этого и страдает.
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