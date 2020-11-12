"С людьми надо быть осторожнее": Алена Шоптенко рассказала, почему перестала доверять людям

Популярная украинская танцовщица стала героем нового выпуска "Слава+". В своем интервью она рассказала немало невероятных подробностей о своей жизни, но всех поклонников страшно интересовало, действительно ли она такая серьезная и строгая, какой кажется?

Алена Шоптенко. Фото: 24tv.ua

Тогда Алена и призналась, что она научилась максимально контролировать, а иногда даже скрывать свои эмоции. Она добавила, что в некоторых ситуациях ей это только на пользу, а иногда человек совсем не может понять, что она хотела сказать. Хореограф рассказала, что в детстве терпела издевки своих одноклассников, поэтому во взрослой жизни ей проще сохранять дистанцию и некую отстраненность от всех.

"Это просто защитная реакция от людей. Я человек, которого булили. С тех пор у меня есть ощущение, что с людьми надо быть осторожнее. И начинаю доверять только тогда, когда узнаю о человеке больше и увижу поступки", — говорит она.

Шоптенко поделилась, что очень часто сомневается во всем происходящем. Что она иногда может себя "накрутить" без видимых на то причин, а потом сама же от этого и страдает.





опубликовала в Instagram откровенное фото. На нем 32-летняя танцовщица в прозрачном боди продемонстрировала всю гибкость тела благодаря танцевальным движениям. Ранее издание "Комментарии" сообщало, Алена Шоптенко в прозрачном платье продемонстрировала откровенные движения. Она

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!